3 redenen waarom je je date beter niet op voorhand opzoekt Margo Verhasselt

05 april 2019

08u53

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties Er zijn van die typische rituelen die je uitvoert voor een date: je benen scheren, een outfit uitzoeken met vrienden en uiteraard je date opzoeken op het internet. Het is nu eenmaal o zo verleidelijk om wat meer informatie over iemand uit te spitten met enkele klikjes op een scherm. Al kan googelen dingen gewoon erger maken.

Ooit al op het internet de diagnose gekregen dat je nog maar 10 dagen te leven hebt, terwijl je éigenlijk maar een simpele verkoudheid hebt? Juist ja. Een potentiële partner stalken op het internet in plaats van hen het voordeel van de twijfel te geven kan echt heel wat nadelen opleveren.

Mensen komen in de verleiding om het te doen om verschillende redenen, een daarvan is omdat ze graag controle hebben. “We gaan iemand opzoeken omdat we de uitkomst van de date in de hand willen hebben”, vertelt Clara Artschwager, dating- en lifestylecoach. “We willen meer te weten komen over de persoon voordat we tijd doorbrengen samen, op die manier willen we ongemakkelijke situaties voorkomen.”

Artschwager meent dat de grootste reden waarom we dit doen is omdat we willen uitvogelen wat voor persoon we voor ons gaan krijgen. “Maar dat geeft een vals gevoel van veiligheid en controle.” En daarom laten we dat opzoekwerk beter voor wat het is. Experts wijzen op drie grote nadelen.

1. Je begint met vooroordelen

Aan iedereen die ooit door iemands Instagrampagina scrolde en dacht ‘wauw, die vindt zichzelf nogal geweldig’, deze is voor jou. Iemands socialemedia-account op voorhand doornemen zorgt ervoor dat je al een identiteit in je hoofd opmaakt nog voor je ze ontmoet. “Je maakt een verhaal op door willekeurige informatie aan elkaar te knopen”, zegt Artschwager. “Het is op zo’n moment erg moeilijk om objectief te blijven. En in plaats van op de date te focussen op de persoon, ga je eigenlijk op zoek naar bevestiging voor het beeld dat je al had.”

2. Je weet al te veel

De kans is groot dat je dankzij je onlinespeurwerk heel wat te weten komt: hun favoriete voetbalteam, naar waar ze het laatst op reis gingen en de naam van de hond van hun ex-vriendin. Dat betekent dat de eerste date, het moment waarop je eigenlijk elkaar beter moet leren kennen, minder leuk is. “Je wil niet al alles weten over de persoon, want dan heb je amper nog iets om over te praten”, stelt Andi Lex, wellnesscoach.

3. Het is moeilijk om eerlijk te blijven

“Het is haast onmogelijk om objectief te blijven”, stelt Artschwager. “Je kan eigenlijk echt alleen maar een persoon leren kennen als je echte interacties hebt.” Ze raadt dan ook aan om al de vragen die je hebt voor het echte gesprek te bewaren. “Het is veel leuker om niet alles te weten, je knoopt dan ook gemakkelijker een gesprek aan en komt veel oprechter over. Pas dan kan je beslissen of je iemand echt wil leren kennen.”