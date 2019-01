3 op de 4 Belgen zijn tevreden over seksleven Liesbeth De Corte

30 januari 2019

06u02 1 Seks & Relaties Over seks is al heel wat inkt gevloeid. Rivieren inkt! Maar over één ding is iedereen het eens: zo’n portie ‘gerampetamp’ is leuk. Belgen hebben dan ook niet de neiging om te klagen. 3 op de 4 zegt gelukkig te zijn met z’n seksleven.

Nog iets concreter: 16% is zéér gelukkig met de actie tussen de lakens. Zowat 59% stelt zich dan weer matig gelukkig. Dat blijkt uit een studie van het vrouwvriendelijke erotiekmerk Christine le Duc en seksuologe Goedele Liekens. Voor het onderzoek werden 1.000 seksueel actieve Belgen tussen 16 en 75 jaar op de rooster gelegd.

Let’s talk about sex, baby

Jammer genoeg wil dat ook zeggen dat een aantal Belgen niet zo blij is met z’n seksleven. 25% geeft toe eerder ontevreden te zijn. Dat ongenoegen heeft verschillende redenen. Onder meer de fysieke aantrekkingskracht speelt een rol. Best verrassend: 3 op de 10 Belgen met een bedpartner geeft aan dat ze die partner fysiek eerder onaantrekkelijk vinden en daardoor minder tevreden zijn over hun seksleven.

Nog een belangrijke factor is de regelmaat van de vrijpartijen. Slechts 4 op de 10 zegt dat ze niet te klagen hebben over de hoeveelheid seks. De rest zou graag wat vaker de liefde bedrijven, en dan nog het liefst meerdere keren per week tot elke dag. Het onderzoek bevestigt hier ook meteen een cliché: het zijn vooral de heren (72%) die vaker willen vrijen, in vergelijking met de vrouwen (58%).

(On)zeker in bed

“De hoeveelheid seks die iemand heeft, zegt niet meteen veel over hoe tevreden die persoon is met zijn seksleven. Maar wat wel belangrijk is, is dat beide partners op één lijn zitten wat betreft die hoeveelheid”, reageert Goedele Liekens. “Het probleem ligt vaak bij de communicatie met de partner, en met name bij het initiatief nemen. En dat is iets wat erg afgeremd wordt door onzekerheid in bed.”

Dat het gebrek aan zelfvertrouwen een boosdoener is, blijkt ook uit het onderzoek. Zowat de helft vermoedt dat ze vaker zin zouden hebben, als ze zich zelfzekerder zouden voelen tussen de lakens. 1 op de 4 geeft toe te weinig zelfvertrouwen te hebben, iets wat trouwens vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Belangrijk is dat Belgen die ontevreden zijn over hun seksleven, in 4 op de 10 gevallen aangeven dat ze onzeker zijn in bed. Bij Belgen die wél tevreden zijn, is dat veel minder vaak het geval (23%). Mensen die eerder ontevreden zijn, vinden ook vaker dat hun partner te weinig zelfvertrouwen heeft.

“Niets is zo onsexy als onzekerheid in bed”, meent Liekens. “Je hebt absoluut geen perfect lichaam nodig om sexy te zijn. Het is veel belangrijker dat je je goed in je vel voelt en dat je jezelf verzorgt. Op die manier creëer je voor jezelf een sterke basis waarmee die sexyness vanzelf komt.”

Lang leve fantaseren

Iedereen heeft wel een fantasie. Daar mag gerust een zweem van mysterie rond hangen, maar in veel gevallen blijft het nog een taboe. Bijna de helft durft eigenlijk niet goed te babbelen over z’n seksuele verlangens. Hoe langer de relatie duurt, hoe minder ze er zelfs over praten. Een voorbeeld: 30% van de mensen in een relatie korter dan een jaar praat niet over pikante wensen, bij mensen in een relatie langer dan 25 jaar is dat al 69%. Zeer jammer, want praten werkt. Respondenten die wel communiceren over hun fantasieën en verlangens, zijn vaker tevreden over hun seksleven.

Moeten Belgen meer stilstaan bij hun verlangens? Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc, denkt alvast van wel. “In je seksuele ‘carrière’ is het van belang om uit te zoeken wat je zelf leuk en spannend vindt. Iemand van 20 jaar lijkt schijnbaar meer te kunnen ontdekken dan iemand van 40 jaar in een langere relatie, maar dat is niet correct. Het geeft een fijn gevoel, zowel voor jou als je partner, als je weet wat die persoon spannend vindt en waar die van houdt, ongeacht hoe oud je bent of hoelang de relatie al duurt.”

4 interessante weetjes

Uit het onderzoek kwamen nog enkele interessante weetjes naar boven. Wij sommen ze even voor je op:

- De eerste keer vindt gemiddeld plaats op de leeftijd van 18 jaar.

- Belgen hebben gemiddeld 7 bedpartners. Bij mannen ligt dat aantal iets hoger. Zij duiken gemiddeld met 9 mensen in bed, bij vrouwen zijn er dat 6.

- Avondseks versus ochtendseks? Bij 39% vindt de vrijpartij meestal ‘s avonds plaats.

- Een vrijpartij duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten.

