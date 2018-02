3 mythes over seks die vrouwen voor altijd moeten vergeten EVD

10 februari 2018

14u55

Bron: mindbodygreen 0 Seks & Relaties Kimberly Johnson werkt al jaren als seks coach en verzamelde haar kennis in 3 belangrijke lessen voor vrouwen. Door deze 3 mythes te doorprikken ben je goed op weg naar een gezond en gelukkig seksleven om lang van te genieten.

1. Je hebt een laag libido als je de seks die je hebt niet fijn vindt

Heel veel vrouwen denken dat ze een laag libido hebben, terwijl ze misschien gewoon niet zo houden van de seks die ze voor handen hebben. Misschien is het niet hun type van seks, praten ze niet genoeg met hun partner, durven ze hun eigen verlangens niet uit te spreken. Dan heeft dat niets met een laag libido te maken. Door over jouw fantasie en jouw verlangen te praten krijg je misschien betere seks en dan volgt dat libido vanzelf.

2. Als je start, moet je blijven gaan

Seks is geen race die je loopt, je hoeft niet tot aan de finish eens je begonnen bent; Het kan zijn dat het onderweg niet meer juist of fijn aanvoelt en dat je even van tempo moet veranderen of zelf stoppen. Maar hoe vertel je dat aan je partner? Johnson stelt voor om te oefenen met zinnetjes zoals: 'Ik ben even voldaan." "Ik ben er met mijn hoofd niet zo goed bij en zou liever op een ander moment verder doen."

3. Seks betekent altijd penetratie

Als je seks als één daad ziet, dan mis je een enorm scala aan opwindende handelingen. Zie de definitie van seks ruimer en ook je seksleven kent geen grenzen meer.