20 mogelijke signalen dat je partner je bedriegt

26 juni 2018

10u24

Bron: Metro 9 Seks & Relaties Ontdekken dat je partner je bedrogen heeft kan een zware klap betekenen. Of het nu om een seksueel avontuurtje gaat of dat je geliefde verliefd werd op een ander, het doet sowieso ontzettend veel pijn. Er is geen enkele goede manier om erachter te komen, maar in ieder geval weet je het wel liefst zo snel mogelijk. Om je relatie alsnog te proberen redden of om er net niet langer tijd aan te verspillen en het zelf gedaan te maken. 20 mogelijke signalen dat je partner je bedriegt.

Naar aanleiding van de DVD-release van de film ‘Finding Your Feet’ – waarin het hoofdpersonage erachter komt dat haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste vriendin – werd aan 1.000 koppels gevraagd wat de meest voorkomende signalen zijn van een partner die bedriegt.

Een groot deel van de signalen heeft te maken met uiterlijke verzorging. Denk bijvoorbeeld aan plots een nieuw parfum dragen of regelmatig bruinen zonder zon smeren. Nog een veelvoorkomend signaal is wanneer je partner plots begint uit te gaan met ‘nieuwe’ vrienden of collega’s. Dat maakt dat bedriegen niet goedkoop is, dus banktransacties die niet kunnen uitgelegd worden zijn nog zo’n duidelijk teken. Volgens de enquête willen mensen die een affaire hebben vaak ook meer seks met hun partner, terwijl 7% van de ondervraagden dan weer achter bedrog kwam toen hun wederhelft eten begon te eten dat ze daarvoor nooit aten.

Voor 48% van de ondervraagde koppels betekent een affaire van hun partner genadeloos het einde van de relatie. 39% daarentegen zou het toch nog een kans geven, ondanks het bedrog. Weet natuurlijk wel dat dit maar mogelijke signalen zijn en dat je nog niet direct in paniek hoeft te schieten als je partner bijvoorbeeld eens een avond uitgaat met collega’s. Hen gaan controleren en tegenhouden om bepaalde mensen te zien, valt onder de categorie ‘misbruik’ en zal geen van jullie beiden gelukkig maken.

1. Je partner ontvangt berichtjes en oproepen in het midden van de nacht - 44%

2. Je partner moet steeds vaker overwerken tot laat 's avonds - 43%

3. Je partner heeft zijn of haar gsm altijd op zak - 41%

4. Je partner gaat vaak uit met vrienden die je nog nooit hebt ontmoet - 40%

5. Je partner verandert de toegangscode van zijn of haar gsm - 34%

6. Je partner moet steeds vaker naar het buitenland voor werk - 30%

7. Je partner zet zijn of haar gsm op stil - 30%

8. Je merkt banktransacties op die hij of zij niet kan uitleggen - 27%

9. Je partner verandert plots van stijl en kleren - 25%

10. Je partner heeft meer dan één account op sociale media - 23%

11. Je partner zet zijn of haar telefoon uit 's nachts - 18%

12. Je partner draagt plots een nieuw parfum - 15%

13. Je partner koopt steeds meer nieuwe kleren - 14%

14. Je partner klaagt altijd dat hij of zij moe is - 14%

15. Je partner heeft nieuwe eisen en voorkeuren tussen de lakens - 13%

16. Je krijgt plots onverwachte cadeautjes - 10%

17. Je partner verwijdert zijn Facebookaccount - 10%

18. Je partner begint eten te eten, dat ze daarvoor helemaal niet lekker vonden - 7%

19. Je partner wil plots vaker seks - 6%

20. Je partner gebruikt bruinen zonder zon - 3%