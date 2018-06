15 vrouwen en mannen in een lange relatie vertellen hoe vaak ze écht seks hebben TVM

05 juni 2018

13u48

Bron: A Plus 1 Seks & Relaties In het begin van een relatie hebben koppels bijna elke dag seks, maar dat verandert doorgaans na een tijdje. Omdat minder vrijen in onze maatschappij al snel wordt gezien als een teken aan de wand, wordt er weinig openlijk over gesproken. En zo blijft het taboe rond hoe vaak mensen seks hebben overeind. Reddit-gebruiker SpecialAgentValerian was er benieuwd naar en stelde daarom de vraag ‘hoe vaak hebben gebruikers in een lange relatie nog seks?’ op het platform. Een aantal opvallende antwoorden.

1. "Sinds we zijn gaan samenwonen, hebben we bijna elke dag seks. Of toch tenminste vijf dagen per week. Daarvoor deelden we ongeveer drie of vier keer per week het bed met elkaar. Op sommige dagen vrijen we zelfs meerdere keren. We zijn nu vier jaar samen." – PacSan300

2. "Ik heb ongeveer twee keer per week seks, soms maar één keer. In een jaar ongeveer 80 keer dus gok ik. We zijn vijf jaar samen. Wanneer we net begonnen daten met elkaar, vreeën we heel wat vaker omdat we toen meer energie en vrije tijd hadden." – Lumber-Jacked

3. "We zijn al dertien jaar samen en vier jaar getrouwd nu. Met wat geluk hebben we één keer om de paar maanden seks. Ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst gepijpt ben." – FEEEEED-MEEEEE

4. "In januari waren we twee jaar samen en we vrijen minstens één keer per dag, meestal zelfs twee of drie keer. In de ochtend, voor we gaan slapen en soms op de middag ook nog. Ik heb nog nooit een relatie gehad waarin ik zoveel seks had, maar ik vind het helemaal geweldig voorlopig. We hebben geen dag overgeslagen sinds haar familie meer dan een jaar geleden op bezoek was. We zijn verslaafd aan elkaars lichaam." - JayString

5. "Ik heb nog steeds om de dag seks met mijn partner, ook al zijn we al 24 jaar samen. Meestal zijn dat vluggertjes, maar we genieten er allebei nog even hard van als in het begin." – Belowme78

6. "Gemiddeld genomen hebben we ongeveer twee keer per week seks, maar dat is ook hoeveel we elkaar zien. Het zou waarschijnlijk meer zijn als we wat meer tijd met elkaar zouden doorbrengen. We zijn nu twee jaar samen." – little_toot

7. "Het varieert heel erg. Als we allebei werken en niet te gestresseerd zijn, vrijen we ongeveer twee à drie keer per week. Als het ons allemaal wat te veel wordt op het werk, één keer. Toen ze zwanger was, hebben we eigenlijk bijna geen seks gehad. Maar dat komt omdat ze een erg zware zwangerschap had." – ihateregistering6

8. "We zijn vijf jaar getrouwd en hebben ongeveer twee keer per week seks. Dat is voor ons allebei genoeg." – SethRogen-Not

9. "Soms slagen we enkele weken over, soms hebben we elke avond seks. Na twaalf jaar heb ik elk patroon wel al gezien." - puckbeaverton

10. "Ik denk dat we nu drie keer per week vrijen, al zou ik het niet erg vinden om dat op te trekken tot vier. Maar het is helemaal geen probleem voor mij. Mijn man is heel goed in bed, dus dat maakt veel goed." – Pantone877

11. "We zijn een paar maanden geleden bij elkaar ingetrokken en hebben nu nog maar twee keer per week seks. Vreselijk, ik haat het. Ik wou dat we minstens terug vier of vijf keer per week van bil gingen." – athenalv

12. "We vrijen ongeveer één keer om de twee à drie maanden en dat hoeft voor mij helemaal niet meer worden. Ik vind seks niet belangrijk, mijn man en ik klikken op andere vlakken." – vilestrawberry

13. "Voor ons eerste kindje hadden we ongeveer 2 keer per week seks, nu is dat nog maar eens om de twee maanden. Ik hoop dat we binnenkort terug naar het tempo van vroeger gaan." – CityChic88

14. "Ik ben getrouwd en we vrijen maximum twee keer per week met elkaar. Soms is dat één keer, andere weken drie. Maar het is altijd geweldig en ik ben er enorm blij mee. Ik weet wat het is om in een relatie te zitten waarin je bijna geen seks meer hebt. Op een bepaald punt neem je daar vrede mee, maar dat zou eigenlijk niet mogen. Ik ben veel gelukkiger nu met dit seksleven, dan met het onbestaande seksleven van ervoor." – Frenchiewrangler

15. "Mijn man en ik zijn tien jaar getrouwd en we hebben ongeveer één keer per week seks. Dat is wat in onze levensstijl past en hoe vaak hij wil vrijen. Ik heb soms wel behoefte aan meer, maar even vaak ook niet." - ibsdthrowaway000

