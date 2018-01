13 kleine dingen die vrouwen sexy vinden bij mannen en vice versa: "Een vrouw die net wakker is. Heerlijk!"

ND

11u04

Bron: Elite Daily, Narcity 0 thinkstock Seks & Relaties Mooie ogen of een aantrekkelijk figuur mogen dan troeven zijn voor een man of vrouw, soms zit aantrekkingskracht in de kleine dingen. Een man die door zijn haren strijkt of een vrouw die vredig ligt te slapen in een mannenshirt: beide geslachten onthullen de kleine, onverwachte dingen waar ze helemaal voor smelten bij elkaar.

Trillende benen en kriebels in je buik als je elkaar ziet, ze blijven natuurlijk niet duren tot aan jullie gouden jubileum. Gelukkig maar, want dat zou best vermoeiend zijn. Maar zelfs na ettelijke jaren in een liefdevolle relatie kan een subtiele blik of een onverwacht lief kusje nog voor vonken zorgen. En daar hoeft heus geen dure lingerie of een afgetraind paar buikspieren bij aan te pas te komen. 13 vrouwen en 13 mannen sommen de kleine dingen op die hun hart een sprongetje bezorgen, als ze die zien bij het andere geslacht.

Dit vinden 13 vrouwen sexy aan mannen

- "Als hij in een warm koekje bijt waarvan de chocolade aan het smelten is, waardoor er wat chocolade aan zijn lip blijft kleven. Ik kan dan alleen maar denken aan hoe graag ik het eraf wil likken."

- "Ik vind het ongelooflijk sexy als een man zijn das wat lostrekt, of de mouwen van zijn hemd oprolt."

- "Wanneer een man met zijn hand door zijn haar gaat en het een beetje door elkaar woelt."

- "Ik hou ervan als een man heel gepassioneerd over zijn hobby of interesse begint te praten, waarbij zijn gezicht van enthousiasme oplicht en hij er heel gelukkig uitziet."

- "Wanneer een man een perfect passend kostuum draagt, en zijn hand in zijn zak stopt terwijl hij intelligente dingen aan het vertellen is."

- "Als hij uit zijn bed komt nadat het alarm nog maar één keer is af gegaan. Hoe doet hij dat? Ik moet altijd nog zes keer op snooze drukken."

- "Ik hou ervan als hij onder de tafel kruipt om bijvoorbeeld een stekker uit of in een stopcontact te steken en daarbij een beetje gromt. Ik wil dan altijd een tik op zijn kont geven."

- "Als hij iets voor jou te eten of te drinken haalt en dan met een knipoog zegt: 'deze is van het huis'."

- "In mijn nek ademen en in mijn oor fluisteren, daar gaat mijn hart sneller van slaan. Met mijn haar en de achterkant van mijn nek spelen is ook een manier om mij oncontroleerbaar kippenvel te bezorgen."

- "Als hij zachtjes op mijn lip bijt terwijl hij me kust."

- "Samen op een feestje zijn, allebei in een ander groepje aan het praten zijn, maar toch even door de kamer heen oogcontact maken. Weten dat hij altijd aan je denkt is zo sexy."

- "Een man die normaal contactlenzen draagt plots met een bril zien."

- "Een man die een heerlijk geurtje draagt, zodat alles wat hij zegt of doet sexyer is omdat je hem gewoon wil vastpakken om hem nog beter te ruiken."

Dit vinden 13 mannen sexy aan vrouwen

- "Als vrouwen met hun haar spelen. Het helemaal op hun hoofd oprollen tot een knotje, om het dan weer los te laten vallen."

- "Wanneer ze op hun tenen moeten gaan staan om ergens bij te kunnen. Daar gaat mijn bloed sneller van stromen."

- "Een vrouw die net wakker is. Ze denken zelf dat ze er niet schattig uitzien, maar die slordige, nonchalante look is zo aantrekkelijk."

- "Als ze zich tegen me aan nestelt omdat het koud is en mij als menselijke verwarming gebruikt."

- "Wanneer ze over mijn borst aait. Zelfs door een T-shirt heen."

- "Als ik haar betrap dat ze mij aan het bekijken is. Van aan de overkant van de straat, de kamer, ... maakt niet uit. Very hot."

- "Als vrouwen een klein beetje boos worden. Dat wordt meestal gevolgd door geweldige seks."

- "Een vrouw die zich ergens comfortabel nestelt. Zoals haar benen vastnemen als ze op de grond gaat zitten en dan haar hoofd op haar knieën laten rusten. Dat is het schattigste dat ik ooit heb gezien."

- "Als ze met haar handen door mijn haren strijkt, dat is het beste gevoel dat er is."

- "Stretchen. Of ze nu gewoon haar armen uitrekt of helemaal voorover buigt, ik krijg er altijd kippenvel van."

- "Een vrouw die heel gepassioneerd over iets vertelt is extreem aantrekkelijk."

- "Als mijn meisje met iemand anders staat te praten, maar ondertussen met mij oogcontact maakt. Zo sexy."

- "Die ene blik. Lichtjes smekend, vragend, terwijl ze op haar lip bijt. Het geeft mij het gevoel dat ik een steak ben die ze helemaal gaat verslinden."