12 mannen onthullen wanneer ze wisten dat hun vriendin de ware was SV

23 maart 2018

11u11 1 Seks & Relaties Iemand ten huwelijk vragen doe je niet zomaar. Pas wanneer jullie 100% zeker zijn van elkaar, wordt die ring bovengehaald. Maar hoe weet je eigenlijk wanneer je partner de ware is? Deze 12 dappere mannen lieten op Reddit in hun hart kijken en verklappen waarom ze hun vriendin ten huwelijk vroegen.

"Niet om melig te klinken, maar mijn vriendin heeft me geholpen om buiten mijn comfort zone te treden en echt te genieten van het leven. Ze is zo dapper en zelfzeker, ze is altijd het zonnetje in huis en dat steekt ook anderen aan. Ik wist al vrij snel dat zij de ware was." - Rexx1

"Toen we de post aankregen, en ik het vreemd vond dat er juffrouw stond in plaats van mevrouw." - Romnonaldao

"We hadden onze allereerste ruzie, en dat was best een zware periode. Ik had kunnen weggaan bij haar, maar in plaats daarvan wist ik dat we ons er samen moesten doorsleuren omdat ik met haar wou trouwen. Een paar maanden later deed ik het aanzoek." - TheGreatK

"We waren nog maar net samen, ik kwam immers net uit een scheiding. We hadden al wel eens over trouwen gesproken, maar dat was voor 'later'. En toen kreeg ze plots borstkanker. Het heeft mijn idee over 'later' compleet veranderd. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd op de parking van het ziekenhuis. Momenteel heeft ze chemo gehad, en is ze aan het herstellen. Ik ben de gelukkigste man op aarde." - LaBradence

"Ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd nadat haar grootvader gestorven is. We waren al 5 jaar samen toen haar grootvader overleed. Het veranderde hun hele familie. Hij was een echte vaderfiguur en de vriendelijkste man die ik ooit ontmoet heb. Ik ging met haar naar de begrafenis, en heb de hele tijd gehuild. Het was onmogelijk om niet te huilen. Deze man had zó veel betekend voor mijn vriendin, en ze was er dan ook kapot van. Op een bepaald moment tijdens de ceremonie, zei één van de sprekers het volgende: "Als je van iemand houdt, vertel het hen dan. Als je nog iets moet doen, doe het dan. Als iets belangrijk voor je is, koester het dan. Want je wil nooit spijt hebben van iets dat je eerder had moeten doen." Dat was het. Het moment waarop ik me realiseerde hoe belangrijk zij was voor mij, en hoe graag ik deel wou uitmaken van haar leven. Hoe ontzettend veel ik van haar hield, en nog steeds doe." - Mute-Moth

"We waren 5 jaar samen toen er iets ontzettend ergs gebeurde. Zij reageerde zo tactvol, logisch en empathisch. Ik heb daar ontzettend veel bewondering voor. Ik wist al dat zij de ideale persoon was voor mij in goede tijden, maar toen wist ik dat we ook in slechte tijden voor elkaar gemaakt zijn." - zdwolfe

Maar er hoeft natuurlijk niet altijd iets ergs te gebeuren. "Ik wist het toen ze over trouwen begon te zeuren, en ik daar eigenlijk gelukkig van werd." - booziwan.

"Mijn vrouw (toen nog vriendin) vertelde me dat het ondertussen wel tijd werd dat ik haar ten huwelijk vroeg. Ik heb dan maar geluisterd." - AceFahrenheit.

"We waren ongeveer 18 maanden samen. Iedere maand was nog beter dan de vorige. Mijn hart ging sneller kloppen als ik haar zag, en ik wou dat haar gezicht het eerste was dat ik zou zien als ik 's ochtends opstond en 's avonds ging slapen. In Mei zijn we 30 jaar samen, en ik zie haar mooie gezicht iedere ochtend en iedere avond. En ja, mijn hart klopt nog steeds sneller." - begantrex

"Ik realiseerde me gewoon dat ik me niet meer kon voorstellen dat ik ooit zonder haar zou moeten leven. Zij is even vanzelfsprekend voor mij als ademen of eten, en ik heb geen flauw idee hoe ik zou moeten overleven zonder één van deze drie. En dan is het een makkelijk beslissing natuurlijk." - Not_Han_Solo

"We hadden al 6 jaar verkering, eerst woonden we ver uit elkaar, dan gaan samenwonen. We hadden al veel meegemaakt samen. Het was niet één specifiek ding waardoor ik wist dat zij de ware was, maar eerder heel veel kleine dingen waardoor ik me realiseerde dat het leven zonder haar altijd slechter zou zijn dan een leven met haar." - GByteKnight

"Ik was 20, zij 21. Ik was me er altijd al van bewust dat iedereen ons te jong zou vinden, maar we waren al 5 jaar samen en het was vrij impulsief. Ik besloot op één avond dat ik het ging vragen, dus ik leende geld van mijn vader voor de ring, vroeg de volgende dag haar vader om toestemming en ging uiteindelijk op mijn knie op de plek waar we elkaar leerden kennen. Ondertussen zijn we bijna 3 jaar getrouwd." - Morientes_19