10 lezers vertellen over masturbatie : “Ik heb zo veel porno gekeken dat ik er genoeg van heb” Timon Van Mechelen

17 juli 2019

08u50 3 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Voor deze nieuwe online reeks vroegen we jullie anoniem uit over jullie seksleven. Vandaag hebben 10 lezers het over masturbatie. Doen jullie het vaak, kijken jullie dan naar porno en horen er ook speeltjes bij?

Steven (56): “Ik heb altijd regelmatig gemasturbeerd, maar heb er toch lang een schuldgevoel bij gehad. Door de kerk, maar ook door mijn ouders. Vroeger was dat veel meer taboe dan nu. Pas sinds mijn veertigste kan ik er echt volop van genieten, vooral door een ex-vriendin die daar heel open over was. Ik kijk vaak naar porno, ook als ik gewoon wat geil ben maar nog niet direct kan masturberen. Al kijk ik het meestal ook terwijl. Af en toe masturbeer ik zonder, op basis van fantasieën in mijn hoofd. Tijdens de seks doen mijn vrouw en ik het ook wel eens samen of bij elkaar. Seksspeeltjes gebruik ik bijna nooit. Ik heb wel eens dingen anaal ingebracht, maar dat deed me weinig.”

“Samen kijken we af en toe virtual reality porno”

Clara (21): “Het gebeurt niet vaak dat ik alleen naar porno kijk, meestal is het samen met mijn lief. Onlangs kocht hij een Magic Wand Massager (een seksspeeltje, nvdr.) voor mij, meestal gebruik ik die als ik masturbeer. Met mijn vingers vind ik toch niet helemaal hetzelfde. Mijn lief zelf is een echte tech-nerd en heeft heel veel snufjes in huis liggen waaronder een VR-set. Samen kijken we af en toe virtual reality porno. Dan zet hij de bril op terwijl ik hem bevredig en omgekeerd. Zo kunnen we “zogezegd” seks hebben met iemand anders zonder elkaar te moeten bedriegen. En dan hoef ik mij ook niet altijd bezig te houden met hoe ik eruit zie, een win-win situatie.”

“Drie minuten rukken en klaar”

Timothy (31): “Ik masturbeer al zolang ik mij kan herinneren elke dag, ook als ik in een relatie zit. Dan doe ik het ’s ochtends gewoon even in de douche of op het toilet tijdens het werk. Voor mij is dat even me-time, mijn verzetje. Masturberen zonder porno lukt nog moeilijk. Zonder die opwindende beelden duurt het soms wel een kwartier voor ik klaarkom. Daar heb ik zelden tijd en zin voor. Het moet snel gaan. Drie minuten rukken en klaar.”

“Ik kijk bijna altijd naar lesbische pornovideo’s”

Lisa (40): “Toen ik nog single was, vingerde ik vaak een paar keer per dag. Het was toen echt een ritueel geworden in de ochtend en net voor het slapen gaan. Nu ik weer een relatie heb, masturbeer ik 3 keer per week. We hebben gemiddeld ook 3 keer seks per week, maar ik blijf die momentjes alleen toch koesteren. Het is gewoon leuk om even stoom af te laten. Vaak kijk ik terwijl naar porno, omdat ik erg opgewonden word van het geluid van seks. De beelden zelf doen me niks. Ik kijk bijna altijd naar lesbische pornovideo’s, dat vind ik wat zachter en minder dominant in het nadeel van vrouwen.”

“Ik doe het al jaren niet meer”

Liza (27): “In mijn puberteit heb ik wel een paar keer gemasturbeerd, maar eigenlijk vond ik daar altijd weinig aan. Ik doe het dan ook al jaren niet meer. Porno vind ik helemaal afschuwelijk, al die opgepompte lijven bij elkaar. Geef mij dan maar gewoon een man met een normaal lijf en een normale penis die niet kreunt als een varken aan het spit.”

“Liefst stimuleer ik mijn prostaat”

Herman (64): “Ik masturbeer ongeveer twee keer per week tegenwoordig. Meestal kijk ik naar porno omdat het dan sneller vooruit gaat, maar eigenlijk vind ik op fantasie veel beter. Dan kan ik seks hebben met wie ik wil en niemand komt het ooit te weten. Liefst stimuleer ik mijn prostaat. Het lukt zeker niet altijd om klaar te komen, maar als het dan lukt is het véél intenser dan bij gewone masturbatie. Daarvoor gebruik ik een vibrator en veel glijmiddel. Als ik het zachtjes aanbreng dan lukt het wel. De eerste sluitspier is een makkelijke, de tweede vraagt wat meer geduld. Maar de beloning is navenant!”

“Ik gebruik een speeltje om tot een climax te komen”

Elien (42): “Ik heb nogal een drukke agenda met kinderen en een fulltime job, maar als ik eens een avondje vrij ben, kan ik zeker genieten van te masturberen. Soms kijk ik daarbij porno, maar lang niet altijd. Ondeugende verhalen lezen vind ik ook altijd tof. Meestal duurt het wel even voor ik klaarkom, dus gebruik ik uiteindelijk een speeltje om tot een climax te komen.”

“Ik heb al zo veel porno gekeken dat ik er genoeg van heb”

Mattias (58): “Ik heb in mijn leven al zo veel naar porno gekeken, dat ik er ondertussen wel genoeg van heb. Ik heb het gevoel dat ik alles al wel eens gezien heb. Heel veel masturberen doe ik sowieso ook niet meer. Eigenlijk enkel nog als mijn vrouw ernaar vraagt, want zij vindt het opwindend om naar te kijken als ze zichzelf wil bevredigen.”

“De meeste dildo’s doen pijn”

Jenna (32): “Ik vinger elke dag, meestal een paar keer achter elkaar zodat ik verschillende keren klaarkom. Ik kijk porno omdat het sneller gaat, want vaak heb ik ’s ochtends niet veel tijd en dan ben ik het meest geil. Speeltjes gebruik ik niet graag omdat ik clitoraal heel gevoelig ben. De trilfunctie van de meeste dildo’s doet gewoon pijn. Wat misschien een beetje raar is, is dat ik naar video’s kijk over dingen die ik in het echte leven helemaal niet fijn vind. Ik vind het opwindend om naar te kijken, maar ze zouden het nooit bij mij moeten proberen.”

“Ik moet wel masturberen”

Sofie (34): “Ik moet wel masturberen, want geen enkele man slaagt erin om mij te doen klaarkomen. Dat zal natuurlijk ook wel aan mijn gestel liggen, maar ik moet altijd mezelf even behelpen, wil ik een orgasme bereiken. Omdat ik een vaste relatie heb, gebeurt masturbatie vooral tijdens het vrijen met mijn man. Heel af en toe als hij een avondje uit is en ik alleen thuis ben met de kinderen doe ik het wel eens alleen. Maar heel veel nood heb ik daar ook niet echt meer aan.”