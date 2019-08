1 op de 5 Belgen is niet vies van een onenightstand op een festival mv

14 augustus 2019

11u41 2 Seks & Relaties Van Werchter tot Tomorrowland, ons klein Belgenland heeft een festivalseizoen om ‘u’ tegen te zeggen. Pukkelpop staat voor de deur en daarvoor dook de Belgische social app Twoo ter gelegenheid in haar database en polste naar de gewoontes van de Belgische festivalganger. Wat bleek? Een onderzoek bij 2.500 Belgen toont aan dat 1 op de 5 Belgen al eens een onenightstand beleefde op een festival.

Daarnaast houdt 27,1% van de Belgen ervan wanneer de muziek loeihard gedraaid wordt. Het liefst zingen we daarbij luidkeels mee, al is dat niet altijd even toonvast. “Meer dan 3 op de 5 Belgen is allesbehalve enthousiast over zijn zangstem en noemt zichzelf een ‘crappy’ zanger. Gelukkig is vals zingen toegestaan op een festivalweide,” zegt Lien Louwagie, woordvoerder van Twoo. Daarnaast kunnen we best wat ondersteuning bij de tekst gebruiken. Zo geeft een kwart van de Belgen (26,9%) aan zich te ergeren als andere festivalgangers foute songteksten meezingen.

Maar muziek heeft ook naast de festivalweide een plaats in het leven van de Belg. Een kwart (24,5%) van de Belgen zet altijd achtergrondmuziek op als ze tussen de lakens duiken. Vrouwen zijn een grotere fan van muziek tijdens het vrijen dan mannen (30,5% vs. 23,3%).

Muziek speelt tevens ook een belangrijke rol in ons datingleven. Het stemgeluid bepaalt immers of we iemand aantrekkelijk vinden of niet. Lien Louwagie: “Vrouwen vinden de stem van een man belangrijker om zich aangetrokken te voelen (36,6%) dan omgekeerd (27,9%). Muzikanten hebben dan ook een streepje voor. 54,4% van de Belgische vrouwen ziet het volledig zitten om met een muzikant te daten.”

Voor de vriendschap

Een festival mag dan wel rond muziek draaien, het is niet de enige motivatie waarom we graag naar de weide trekken. Ook het sociale aspect speelt een rol. 59% van de ondervraagden geeft aan dat ze vaak nieuwe vriendschappen sluiten op festivals. 33% houdt zelfs na het festivalseizoen contact met de mensen die ze daar leerden kennen. Maar met een vreemde de tent induiken? Daar bedankt het merendeel (84%) dan wel weer voor.