1 op de 3 Vlaamse vrouwen gebruikt regelmatig seksspeeltjes en de vibrator is favoriet

06 juni 2019

10u56 2 Seks & Relaties Bijna 8 op de 10 vrouwen hebben al eens een seksspeeltje gebruikt, blijkt uit onderzoek van Kruidvat. 1 op de 3 haalt het regelmatig boven om te experimenteren, voor meer spanning tussen de lakens en een intenser hoogtepunt. Al rust er wel nog steeds een taboe op, er wordt dan ook weinig over gesproken.

Voor net geen 80% van de 368 ondervraagde Vlaamse vrouwen is seks een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl. Ruim 70% ziet het als een manier om een diepere band met haar bedpartner te krijgen. 1 op de 3 haalt daar regelmatig een speeltje bij. Voornamelijk om te experimenteren (36%), om meer genot te ervaren (21%) of voor een spannender, rijker seksleven (30%). Meer dan de helft van de vrouwen gebruikt speeltjes enkel in de context van een vaste relatie. 29% gebruikt speeltjes zowel alleen als met partner, voor meer dan 40% is het een handig hulpmiddel bij soloseks.

Vibrator favoriet

Voor bijna 70% is de vibrator favoriet, al dan niet met ‘dual’ functie, voor inwendige en uitwendige stimulatie. De dildo (18%) en de vibrerende ring (17%) zijn de opvolgers. Voor de meeste vrouwen is de relatie louter functioneel: slechts 6% geeft haar speeltje een koosnaampje.

De drempel van de seksshop

Bijna 4 op de 10 vrouwen ervaren toch nog altijd enige gêne om een speeltje aan te kopen, voor 1 op de 4 mensen is het zelfs een grote drempel. Maar de meesten (36%) hebben daar helemaal geen moeite mee. Toch blijft het een onderwerp dat 6 op de 10 liever niet bespreekt met anderen. 59% bestelt het liefst online. 35% waagt zich in een seksshop.

Wat vindt de Vlaamse vrouw belangrijk wanneer ze een seksspeeltje koopt? 36% hecht het meest belang aan het materiaal, dat prettig moet aanvoelen en ruiken. 3 op de 4 vrouwen kijken naar de prijs: 44% zou meerdere speeltjes kopen indien ze goedkoper zijn. Ook een mooi design (14%), meerdere standen (11%) en het formaat (8%) zijn belangrijke factoren.

Aanleiding van dit onderzoek is de lancering van de nieuwe lijn betaalbare seksspeeltjes die Kruidvat vanaf dinsdag 11 juni lanceert online en in de winkels. De prijs van de Love Toys, waaronder een vibrerende ring en een aantal vibrators, varieert tussen € 8,95 en € 19,95.

