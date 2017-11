1 op 3 jonge vrouwen in België heeft ooit haar lief bedrogen

TVM

11u01 0 Thinkstock Seks & Relaties Het cliché wil dat de man een affaire heeft met zijn secretaresse, maar in werkelijk durven ook vrouwen wel eens een scheve schaats rijden. En niet eens weinig. Uit een enquête van Flair bij 2.231 vrouwen tussen 18 en 35 blijkt namelijk dat 33% van de jonge vrouwen haar lief ooit al bedrogen heeft. Daartegenover staat dat 55% weet of bijna zeker is dat haar lief ooit vreemdging.

Het merendeel van de vrouwen die ooit naast de pot plaste deed dat overigens niet uit pure lust. Maar liefst 72% van de ondervraagde dames was verliefd op haar minnaar. 27% hield zich daarbij niet in en dook in de koffer met een ander. De andere vrouwen pleegden overspel met een online affaire, of met tongzoenen en gefriemel onder de gordel. Om niet betrapt te worden spraken ze meestal in oplucht af (51%), hoewel bij hem thuis (40%) en op hotel (37%) ook opvallend populair is. 31% nam haar minnaar mee naar eigen huis.

Wat maakt affaire aantrekkelijk?

De grote meerderheid gaat vreemd wanneer hun vaste relatie de kaap van vijf jaar passeert. 43% van de ontrouwe vrouwen vindt zelfs dat hun vaste partner hun overspel had kunnen voorkomen. Wat de affaire dan zo aantrekkelijk maakte? De spanning, de verliefdheid, het gevoel dat ze weer bemind worden, het idee dat ze zich weer vrouwelijk voelen en het verboden aspect.

Nog opvallend is dat ze die afspraakjes allesbehalve netjes scheiden van hun vaste relatie. Maar liefst 4 op de 10 vrouwen hadden op dezelfde dag seks met hun lief én hun minnaar. 6 op de 10 scheefpoepsters doen het bovendien niet altijd veilig als ze naast de pot plassen. 46 % rekende zelfs op de hulp van een vriend of vriendin om zich van een alibi te voorzien. Het merendeel van de affaires duurde zes maanden tot zelfs 5 jaar.

De ondervraagde vrouwen bedrogen hun lief het vaakst (47%) met een goede vriend, een collega (25%), een onbekende onenightstand of een kennis (22%). Driekwart voelt zich overigens wel schuldig over de affaire en daarom voelen evenveel vrouwen ook de behoefte om er met vriendinnen over te praten. Het zelf aan je lief vertellen, komt dan weer minder voor. Meestal komt een affaire aan het licht omdat de overspelige partner betrapt werd of de bedrogen partner af vroeg hoe de vork precies in de steel zit.

En de mannen dan?

Aangezien deze enquête is afgenomen bij vrouwen, lijkt het haast wel of mannen er ongeschonden uitkomen. En dat klopt nu ook niet helemaal. 55% van de Flair-lezeressen weet of heeft sterke vermoedens dat haar (ex-)lief ooit vreemdging. Voor 5 op 10 vrouwen is dat zelfs de reden om zelf een slippertje te maken.

De volledige enquête met meer tekst en uitleg verschijnt op dinsdag 28 november in Flair.

