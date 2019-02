“Zo spannend had ik het zelfs op de middelbare school niet meegemaakt” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

24 februari 2019

09u05 0 Seks & Relaties Hannes (58) ontmoette haar in de cursus. Een getrouwde vrouw. Na vijftig berichten heen en weer op één dag vond hij dat het genoeg geweest was. Ze spraken af, voor een ontbijt in Ikea.

“Tijdens de les legde ze haar arm tegen de mijne en bleef strak voor zich uit kijken. Een beetje verlegen en om te zien of ik me de opzettelijkheid van haar aanraking ­verbeeld had, schoof ik mijn arm wat opzij. Zij reageerde onmiddellijk door de hare mee te schuiven. Het was absurd. We waren een man en een vrouw van middelbare leeftijd die elkaar nog maar een paar weken eerder hadden leren kennen in ­ditzelfde klaslokaal. Zo stiekem en spannend had ik het zelfs in mijn jongensjaren op de middelbare school niet meegemaakt, en nu ik volwassen was en een serieuze training deed met rollenspelen en alles erop en eraan, leek het of ik in brand stond. Later, op weg naar huis, in de file op de snelweg, appte ik een beetje onhandig ­misschien, omdat ik de taal van het verleiden niet meer beheers: ‘Het is maar goed dat ik geen gloeilamp vasthield, die was beslist gaan branden’”.

