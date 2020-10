“Zijn sterke armen, de druppels op zijn borstkas, het blauwe licht. Het was overweldigend” Elise (26) heeft seks in een jacuzzi met de man van haar dromen

“Het ging snel. Het was hevig. Ik waande me in ‘Fifty Shades of Grey’. Hij was zó sterk, hij pakte me steeds op en zwierde me van hoek naar hoek, tot we in de jacuzzi belandden en hij me op zijn schoot zette. We bevlógen elkaar.” Elise (26) heeft al jaren een crush op haar hoefsmid, Alexander* (30). Het blijft bij dromen, want hij heeft een relatie. Maar dan komen ze elkaar toevallig tegen in een discotheek, en blijkt hij weer single... Elke week gaat Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit , want vandaag staat de superseks van Elise op het menu.

“Alexander was al jaren de hoefsmid van mijn paarden. Ik had altijd al een lichte crush op hem, maar hij nam zijn superknappe vriendin vaak mee naar de manege, waardoor ik die crush gewoon in mijn hoofd beleefde en er nooit iets meer achter zocht.”

“Ja, hij was heel aantrekkelijk. Gespierde armen van het hoeven kappen en dan die mannelijke hoefsmidbroek met dikke lappen leer vooraan, die achteraan aanspande en zijn kontje mooi in de verf zette. Ik vond het ook zo fijn dat hij zacht omging met de paarden. Veel hoefsmeden zijn nogal bruut en ongeduldig, maar hij? Lief en rustig. Zo'n mannelijk uiterlijk in combinatie met een gouden hart? Daar kan je toch onmogelijk niét voor vallen?"

Hij beloofde me een ‘tienbeurtenkaart' voor wanneer ik nog eens een hoefsmid nodig had Elise

“Op een zekere vrijdagavond ging ik een avondje uit. Het was niet van mijn gewoonte om alleen naar de rokersruimte te gaan, maar ik had zin in een sigaret, dus liep ik er toch maar naartoe. Het was er donker en rokerig, en de blauwe verlichting zorgde ervoor dat alles er wazig uitzag. En dan gebeurde het, net zoals in de film: ik zag een gedaante in de hoek, een knappe man die mij bekend voorkwam. Het was Alexander! Alleen, zonder vriendin. Die kans liet ik niet aan me voorbijgaan natuurlijk, dus ik liep op hem af en sloeg een praatje. Niets meer, maar de rest van de avond maakten we af en toe oogcontact. Ik vroeg me af waarom hij naar me keek, omdat ik ervan uitging dat hij nog steeds een relatie had."

Bijles

“Een paar weken daarna kwam ik hem tegen op Tinder. Ik swipete naar rechts, want je weet maar nooit. En jawel: ‘Je hebt een match’. We begonnen te babbelen, bleek dat hij single was, en ons gesprek werd dubbelzinniger. Ik vertelde hem dat ik eraan dacht om ook voor hoefsmid te gaan studeren. Hij beloofde me 'bijles’ te geven en een ‘tienbeurtenkaart' voor wanneer ik nog eens een hoefsmid nodig had.”

“We spraken af om een privésauna te huren in de buurt. Ik wachtte hem op de parking op, zodat we als ‘koppel’ naar binnen konden gaan. Daar kwam hij aangereden met zijn grote camionette. Een beetje onwennig in het begin, maar eens we binnen waren viel alle gêne weg. We huurden een unit af met een jacuzzi en een sauna en een bed met een plastic matras. Het was er warm en vochtig en ook daar was er blauw licht, alsof het meant to be was. Hij gooide meteen al zijn kleren uit en ik deed hetzelfde. Voorspel hadden we niet nodig, we bevlógen elkaar gewoon. Alsof we beiden uitgehongerd waren en onze honger stilden met elkaars lichaam.”

Ik wil alles in één keer, en dat kon Alexander me geven Elise

Fifty Shades of Grey

“Het ging snel. Het was hevig. Ik waande me in ‘Fifty Shades of Grey’. Hij was zó sterk, hij pakte me steeds op en zwierde me van hoek naar hoek, tot we in de jacuzzi belandden en hij me op zijn schoot zette. Daar denk ik nog vaak aan terug. Die sterke armen die me op en neer bewogen, zoals je op een paard rijdt, het bubbelen van het water en de waas van blauw licht die de wereld om ons heen vervaagde. De waterdruppels op zijn borstkas, mijn natte haren. Zijn ontzettend knappe gezicht waarover ik zo vaak had gedroomd. Het was echt overweldigend."

“Alexander was een beest in bed. En daar hou ik van, want zo ben ik zelf ook; althans, dat heb ik me laten vertellen. Ik wil alles in één keer en dat kon Alexander me geven. Hij brak mij bij wijze van spreken in twee. Er zat zo’n kracht achter. Ik wilde hem helemaal opeten.”

Vuur en vlam

“Er allebei volledig voor gaan, ik heb dat nog nooit zo intens gevoeld met iemand. Voor even deed niets er nog toe. Die vieze, plastic matras op het bed vermijd ik normaal als ik de sauna bezoek, maar toen dacht ik er zelfs niet aan. Ik moést hem gewoon hebben, hoe of waar liet me volledig koud. Op een vreemde manier was die matras zelfs geil."

“Hij wist exact wat ik nodig had. Ik kan het niet uitleggen, ik stond in vuur en vlam. Ik zou het direct opnieuw doen, ik zou zelfs naar de andere kant van de wereld vliegen voor zo'n seks. Ik kan niet tellen hoe vaak ik ben klaargekomen. Meerdere keren in de jacuzzi, dat sowieso, en ook eens samen met hem. Ook hij heeft meerdere orgasmes gehad.”

In de helft

“En toen kwam de grote ontnuchtering. Onze tijd was om, we moesten gaan afrekenen. Uitgeput, bezweet en met rode wangen stonden we aan de balie. Hij haalde zijn portefeuille boven en ik ging ervan uit dat we later onderling nog zouden regelen wie wat zou betalen. Maar nee. ‘We zullen het in de helft doen’, hoorde ik hem zeggen. De vrouw aan de balie keek me met een half-begrijpende, half-sarcastische blik aan en knikte. ‘In de helft?’ vroeg ze nog eens. Ik kon door de grond zakken van schaamte."

“We hebben wel nog seks gehad daarna. Een paar keer en goeie ook. Maar er is nooit een relatie uit gekomen. Een paar maanden later ontmoette hij zijn huidige vriendin. En mijn vriend nu evenaart Alexander toch wel, dus op dat vlak zit ik safe.” (lacht)

Heb jij ook een super seksverhaal dat jij anoniem wil delen? Mail dan naar roxanne.wellens@dpgmedia.be.

* Elise en Alexander zijn schuilnamen