“Ze vroegen een strippaal”: 5 weddingplanners klappen uit de biecht Margo Verhasselt

26 maart 2019

12u41

De lente is eindelijk in het land. De zon komt terug piepen achter de wolken, bloemen schieten opnieuw in bloei en de beste tijd van het jaar is in aantocht: trouwseizoen! Een tijd die gevuld is met mooie bloemen, (soms nogal slechte) DJ's, glaasjes cava en taart. Alleen is deze tijd voor de mensen die in de trouwsector werken iets minder romantisch en net dat tikkeltje meer stressvol.

Sommige mensen doen een beroep op een weddingplanner om wat druk van de ketel te halen bij het plannen van hun droomfeest. Al houdt dat hun niet tegen om de gekste dingen te vragen. Enkele weddingplanners klappen uit de biecht.

- De dansers

“Enkele jaren geleden kreeg ik de vreemdste vraag uit mijn volledige carrière van een koppel. Ze vroegen me om een strippaal te laten installeren in de zaal. Eerst dacht ik dat het om een mop ging, maar naarmate de datum dichterbij kwam, besefte ik dat ze het wel degelijk meenden. De vrouw had een hele striptease-act ingeoefend en wou die aan haar kersverse man (én hun gasten) tonen tijdens hun huwelijk.”

- Zonder getuige dan maar

“Een bruid vroeg mij om te vragen aan de getuige van haar man om te vertrekken. Ze konden al langer niet door dezelfde deur maar toen de bruid details hoorde van het vrijgezellenfeest dat zich enkele maanden eerder afspeelde, was de kous af. Ze stond erop dat hij en zijn ouders zouden vertrekken. Het was bijzonder moeilijk om met zo’n situatie om te gaan omdat ik dit eerst met haar man moest bespreken en dan met de man in kwestie. Daarna heb ik lang met de bruid gepraat en haar verzekerd dat de dag om haar en haar echtgenoot draaide en dat als we de man zouden vragen om te vertrekken dat voor heel wat vragen en rumoer zou zorgen.”

- De vechtersbaas

“Een vriend van mij is fotograaf, gespecialiseerd in trouwfeesten. De bruidegom sloeg hem in zijn gezicht omdat hij vond dat hij te veel foto’s van de bruid nam.”

- Momzilla

“Ik werkte voor een trouwfeest heel goed samen met een koppel, de samenwerking verliep echt heel vlot. Tot een paar maanden voor het feest de moeder van de man mij opbelde om de datum te veranderen. Ik vond het al wat vreemd en belde het koppel op om te vragen of dit wel klopte. Wat bleek? De moeder vond de datum maar niets dus wou ze hem veranderen.”

- De dronken, zatte bruid

“Een bruid kondigde haar zwangerschap aan tijdens de receptie, waarna ze zich zat dronk. De bruidegom en haar ouders bleven steeds de glazen uit haar hand nemen waarop ze antwoordde dat ze toch mocht drinken op haar eigen feest.”