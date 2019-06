Exclusief voor abonnees “Ze kende me niet alleen, ik was van haar en zij van mij” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie

Corine Koole

09 juni 2019

07u57 0 Seks & Relaties Ondanks de liefde voor zijn vrouw openbaarde onmiddellijke grote liefde voor zijn collega zich aan Luc, het ­onomkeerbare bewijs dat de enige ware dus wel bestaat.

“Het was oktober 2015 toen ik aan het einde van de middag na een vergadering nog wat napraatte met een vrouwelijke collega. Behalve wij tweeën was er niemand in de kamer. De wintertijd moest net zijn ingegaan, want toen ik langs haar door het raam naar buiten keek zag ik collega’s in de schemer naar hun auto’s lopen. Een paar weken eerder hadden we ontdekt dat we op dezelfde lagere school hadden gezeten in Rotterdam. Daar spraken we over toen het gebouw om ons heen steeds stiller werd. Ze droeg zoals gewoonlijk een combinatie van oranje en rood. Het was me al eerder opgevallen hoe uitgesproken en verzorgd ze was in haar manier van kleden. Op de een of andere manier raakte me dat, de aandacht die ze besteedde aan haar uiterlijk leek precies goed gedoseerd.

Ik vertelde over het park naast mijn ouderlijk huis waar ik altijd hardliep en zij riep verbaasd uit: “Maar dat was het park achter mijn middelbare school waar ik altijd met mijn overbuurmeisje de hond uitliet.”

“Dat buurmeisje” zei ik, “ik ken haar. Zij was een klasgenoot van mij. Maar dan moeten wij elkaar vroeger ook ooit hebben ontmoet.” We schoten in de lach, nog onwetend over het feit dat onze opwinding natuurlijk niet het toeval zelf ­betrof, maar de graagte waarmee we elkaar dit gunden en daar ­betekenis aan hechtten.

