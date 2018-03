"Ze heeft vaker gezegd dat ze wil scheiden, maar ik had nooit gedacht dat ze het echt zou doen" Verhalen over scheidingen Charlotte Dierckx

02 maart 2018

19u11 0 Seks & Relaties Affaires, financiële problemen, een leeg nest, de sleur. Christina Hosman is ruim tien jaar werkzaam als familiemediator en kreeg doorheen de jaren al heel wat Nederlandse koppels over de vloer. Haar boek, ' Eigenlijk hadden we het best goed samen', bevat ontroerende en vaak ook geestige verhalen over hoe moeilijk het is om je in het echt te verbinden, de ander wezenlijk te begrijpen en over hoe je langzaam uit elkaar kunt groeien. Droevig soms en vaak pijnlijk herkenbaar, maar toch ook hoopvol.

Toen ze hem had leren kennen was ze jong en onzeker. Dat ze knap was wist ze wel, dat was haar vaak genoeg verteld, maar wat ze kón, dat wist ze nog niet. En óf ze eigenlijk wel wat kon. Ze twijfelde over van alles. Hij had enorm veel zelfvertrouwen en dat maakte hem onweerstaanbaar voor haar. Want zo knap was hij nou ook weer niet met zijn grote, afstaande oren en borstelige wenkbrauwen die boven waterige blauwe ogen hingen. Maar hij had schouders, en die waren zo breed, daar zij daar gerust op kon leunen. Hij nam graag het initiatief en zij vond dat heerlijk. Zijn zelfverzekerdheid straalde op haar af en gaf haar moed en vertrouwen voor de toekomst. Hij was als een oude beuk die zijn takken ver uitstrekte en met zijn bladerdak beschutting gaf aan alles wat hij omarmde.

Langzaam kwamen zij samen in een dynamiek terecht waarin hij alle beslissingen nam en voor haar zorgde. Hij verdiende het geld. Zij was er voor hun kinderen en voor de nodige gezelligheid en warmte in het gezin. Dat leek in orde, ieder deed waar hij goed in was, maar gaandeweg had ze gevoeld dat zij een rol had toebedeeld gekregen die steeds minder bij haar paste. En ze merkte ook dat er geen weg meer terug was.

Richard was een uit de kluiten gewassen man. Met zijn postuur was hij niet gemaakt voor het meubilair van onze spreekkamer. Hij had zijn benen stevig uit elkaar gezet, leunde met zijn ellebogen op zijn vierkante knieën, zijn hoofd rustend in zijn forse handen en snikte onbedaarlijk. Zijn schouders schokten van verdriet.

