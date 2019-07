Exclusief voor abonnees “Wij vrijden onder zwarte sterrennachten in zijn tentje, maar ik wist: hij gaat weer weg. Na mij zouden er weer andere vrouwen in zijn jeep stappen”

Corine Koole interviewt over hoe het afliep met vakantieliefdes Corine Koole

07 juli 2019

07 juli 2019

Seks & Relaties Corine Koole sprak met twee mensen die in de zomer smoorverliefd op elkaar werden. Hoe ging het verder? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Anne (54) en Steve (52) en hun zomer van 1996.

Anne

“Dat ik in 1996 op mijn tweeëndertigste verliefd kon worden op een Australische chauffeur in Afrika, had alles te maken met een gebrek aan verwachtingen. Ik wilde gewoon Afrika zien en was niet geïnteresseerd in mannen, wat me de meest onbevangen vrouw op aarde maakte. In een jeep reden we over de stoffige wegen van Kenia en Tanzania. Steve achter het stuur en ik als een soort Karen Blixen uit Out of Africa achterin, zo vrij, zo gelukkig. Zijn jeep was vervoersmiddel, keuken en slaapplek tegelijk en ‘s avonds dronken we onder de canvasluifel Amarula Baileys uit plastic kokertjes van filmrolletjes. Ons reisgezelschap bestond uit zo’n vijftien Nederlanders en werd al snel een hechte groep. “Steve begon me eigenlijk pas na een week op te vallen. Op een avond keken we elkaar aan, in zijn blik zat ongeveinsde belangstelling. En het klinkt gek, maar het viel me meteen op dat ik in zijn buurt niet een bepaalde houding hoefde aan te nemen om in de smaak te vallen. Ik had niks te verliezen, de vakantie was op de een of andere manier een afgebakende periode die niets te maken had met mijn leven van alledag. Niets stond me in de weg en in de dagen erop zocht ik steeds vaker zijn gezelschap.”

“Op onze rug keken we naar de sterren. Het gemak waarmee ik hem deelgenoot maakte van wat er in mij omging, werd versterkt door het effect dat Afrika op mij had. Vanaf het moment dat ik er aankwam, had ik het gevoel dat ik er blind naar de bakker en de slager kon lopen. Ik voelde me niet alleen Karen, ik wás haar, en het samenzijn met Steve bevestigde dat. Ik dacht niet: waar leidt dit toe, dit heeft geen kans. Thuis bekeek ik mannen kritisch van alle kanten, maar bij Steve vroeg ik me niet af of hij wel bij me paste. Hij paste bij me, want de vertrouwde toetsstenen waren er niet. De laatste nachten van mijn vakantie zaten we in een hotel in Nairobi en toen mijn kamergenote aanbood ergens anders te gaan slapen, had ik tweeënzeventig uur met Steve alleen.”

