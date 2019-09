“Wegscheren schaamhaar vergroot kans op soa toch niet” TVM

15 september 2019

10u13

Bron: Reuters 4 Seks & Relaties Het wegscheren van schaamhaar vergroot het risico op een soa dan toch niet, concludeert een nieuwe studie van de Ohio State University nabij de stad Columbus. Eerder onderzoek beweerde het tegendeel, maar de Amerikaanse onderzoekers spreken dit nu tegen.

Voor hun studie ondervroegen ze 214 vrouwelijke studenten over hun scheergewoonten, seksleven en soa-verleden. Ook lieten de deelneemsters verschillende soa-testen uitvoeren tussen 2017 en 2018. Maar liefst 98% van de ondervraagden zei wel eens het schaamhaar te scheren. 54% deed dit altijd verschillende keren per maand, 18% gaf aan de laatste maand voor de ondervraging verschillende keren de schaamstreek te hebben bijgewerkt.

Ook in ons land wordt er overigens massaal geschoren down under. Dat bleek in juni uit een onderzoek van de KU Leuven. Professor seksuologie Paul Enzlin en zijn onderzoeksteam ondervroegen daarvoor 4.422 Vlamingen, gaande van tieners ouder dan 15 jaar en 60-plussers. Uit die studie bleek dat zo’n 60% zich een weg scheert doorheen hun private delen. Vooral vrouwen bleken toen het scheermesje er regelmatig bij te pakken. Volgens de resultaten verwijdert maar liefst 8 op de 10 dames geheel of gedeeltelijk hun schaamhaar. Bij de mannen is dat 4 op de 10.

Wondjes

Uit een studie uit 2016 van de Universiteit van Californië beek dat de kans op een seksueel overdraagbare aandoening ruim 80 procent hoger lag bij ondervraagden die weleens het schaamhaar afschoren dan bij personen die dat nooit hadden gedaan. Deze recente studie van de Ohio State University beweert nu het tegendeel. Van hun deelnemers testte 10% positief op gonorroe of chlamydia, maar zij bleken niet meer of minder te scheren dan de andere ondervraagden.

Als mogelijke verklaring voor het zogenaamd verhoogde risico dat scheerders lopen, wordt geopperd dat scheren kleine wondjes in de huid veroorzaakt. Via die wondjes kunnen virussen en bacteriën eenvoudiger het lichaam binnendringen. Toch werd dat eerder al in twijfel getrokken door experts. Zo zei Henry de Vries, hoogleraar huidinfecties aan de Universiteit van Amsterdam, eerder al in De Volkskrant dat “het niet met zekerheid te zeggen is of scheren leidt tot meer risico op soa’s”.

De onderzoekers van de Ohio State University erkennen dat ook zelf en stellen dat er meer onderzoek nodig is waarbij bijvoorbeeld ook verschillende manieren van scheren aan bod komen en er dieper wordt ingegaan op het seksleven van deelnemers.