“We vrijen minder, maar vaak beter” Lynn Guillaume

28 december 2018

16u06

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Hoe gaat het er in Vlaanderen tussen de lakens aan toe? Welke sekstrends en evoluties zien experten ontstaan? Wij vroegen enkele topseksuologen de kleren van het lijf. Vandaag: Wim Slabbinck. Hij speelde matchmaker in ‘Blind Getrouwd’ en was naast Chloé De Bie te zien in ‘Koppels’.

Slimme seksspeeltjes

“Technologie boomt, ook in de seksindustrie. Seksrobots worden almaar menselijker en dat creëert nieuwe kansen. Bij seksuele problemen – denk bijvoorbeeld aan vaginisme of erectieklachten – kan zo’n robot helpen om je eigen seksualiteit te ontwikkelen. Maar seksrobots brengen ook nieuwe vragen mee. Wat kan en wat kan niet? Ook de bekendere seksspeeltjes worden steeds inventiever en responsiever. En koppels gaan er steeds vaker ook samen mee aan de slag. Sekstoys voor mannen blijven nog wat in de taboesfeer hangen, terwijl ze ook een meerwaarde kunnen bieden. Ik verwacht dat seksspeeltjes voor mannen stilaan uit hun schaduwplek zullen stappen.”

Open relaties

“Seksuologen krijgen steeds meer vragen rond andere relatievormen. Mensen durven vandaag bewuster te kijken naar wat bij hen past. Open relaties komen vaker voor. Afspraken over wat wel en niet kan binnen een relatie zijn trouwens geen slecht idee. Het getuigt van meer respect dan het ‘probleem’ negeren of je partner bedriegen.”

Minder maar beter

“De seksfrequentie daalt. Terwijl we in 2013 nog gemiddeld één keer per week seks hadden, wijst een grote Nederlandse studie nu op drie keer per maand. Die cijfers kunnen we hoogstwaarschijnlijk ook naar ons land doortrekken. Verschillende factoren spelen een rol bij die daling. Niet alleen het werk speelt mee, ook sociale media zetten ons seksleven onder druk. We besteden elke dag algauw twee uur aan onze smartphone. Die tijd kan je niet meer in je seksleven investeren. Maar er is ook goed nieuws. De seksuele kwaliteit gaat er niet op achteruit. We vrijen minder, maak vaak zelfs beter.”

Sekspraat

“Praten over seksuele problemen gaat vandaag makkelijker dan enkele jaren meer mensen durven de stap naar hulp zetten. Een consultatie bij een seksuoloog wordt nog altijd niet terugbetaald. Dat mensen bereid zijn om in hun seksleven te investeren, kunnen we alleen maar toejuichen.”

Anticonceptie?

“Heel wat vrouwen slikken de pil vanaf hun tienerjaren en stoppen pas wanneer ze aan kinderen willen beginnen. Ze kennen hun eigen seksualiteit – zonder het gebruik van hormonale anticonceptie – niet. Nu steeds meer onderzoek aantoont dat die middelen niet zo onschuldig zijn, verwacht ik dat de vraag naar andere vormen van bescherming alsmaar zal toenemen. Vrouwen zijn het beu om de pil te slikken, en ook mannen willen meer controle over hun fertiliteit. Die druk van onderuit zal er hopelijk voor zorgen dat de mannenpil realiteit wordt. Zowel vrouwen als mannen hebben daar enorm veel bij te winnen.”