“We moeten met een frisse blik naar overspel kijken.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

20 juni 2018

10u02 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: het is tijd om op een andere manier naar overspel te kijken.

Heb je zelf nog nooit een scheve schaats gereden of zijn al je partners trouw geweest? Dan nog is de kans groot dat je al eens te maken hebt gekregen met overspel. Denk aan dat ene koppel in je vriendengroep of die twee collega’s die betrapt zijn geweest op kantoor. Iedereen komt er wel eens mee in aanraking en toch blijft het een taboe. Iets waar enkel in de wandelgangen stiekem over gefluisterd wordt, dé olifant in de kamer. Dit maakt het niet gemakkelijker voor koppels om erover te praten. Net daarom is het de hoogste tijd dat we ontrouw niet langer door de traditionele, moralistische bril bekijken. Tijdens het schrijven van mijn boek Liefde in verhouding ben ik dit fenomeen beter gaan begrijpen. Ik hoop dat mijn inzichten helpen om dit taboe te doorbreken.

Ja, die gênante babbel op voorhand is écht een must

Hét gesprek: je kijkt er steevast tegenop, maar het moet toch gebeuren voor je in de shit zit. Iedereen heeft namelijk een andere definitie van overspel. Wat de ene als een onschuldige bezigheid beschouwt, kan voor de andere echt niet door de beugel. Of een bezoekje aan een stripclub kwetst de ene misschien even hard als een affaire die pas na tien maanden uitkomt. Stel dat je je aangetrokken voelt tot iemand anders, is het ook belangrijk dat je er open over praat en bespreekt hoe je hier best mee omgaat. Meestal mijden koppels zulke gesprekken. Pas als het te laat is, komt het ter sprake en dan is het kot meestal te klein.

Iedereen kan een misstap begaan

Ik hoor het zo vaak van jonge vrouwen. “Ik ben er zeker van dat mijn nieuwe vriend me nooit gaat bedriegen.” Mispoes: je kan echt niet in een glazen bol kijken. In plaats van te raden wie je trouw zal blijven, kan je beter een gesprek aanknopen met je partner. Wees realistisch, besef dat seksueel verlangen een vreemd diertje is en kies voor monogamie in het belang van je relatie.

Instant gratification heeft alles veranderd

Hebben we onze pijlen op iets gericht? Dan willen we het tegenwoordig ook meteen in onze polletjes krijgen. Op dezelfde manier verwachten we dat het poepsimpel is om van rasechte casanova te veranderen in brave huisman. Dat is niet het geval. Het is géén gemakkelijke opdracht om plots aan alle verleiding te weerstaan.

‘Once a cheater, always a cheater’ is geen gouden regel

Je hebt mannen en vrouwen die keer op keer in de mist gaan. In dat geval is er meer aan de hand dan enkel overspel: ze hebben simpelweg nul respect voor jou en je relatie. Maar meestal geldt er eigenlijk een andere zegswijze, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. In tegendeel, als je partner toont dat ie écht spijt heeft van een avontuurtje, is de kans klein dat hij of zij in die slechte gewoonte gaat hervallen en zullen ze des te meer hun best doen om je vertrouwen terug te winnen.

Wie bedrogen wordt, is niet het enige slachtoffer

Heeft iemand z’n partner bedrogen? De schande! Het verraad! We gaan er meteen vanuit dat overspel het ergste is wat in een relatie kan gebeuren, maar dat klopt niet voor de volle 100 procent. Wat als iemand al jaren het gevoel krijgt dat hij of zij verwaarloosd wordt of dat z’n partner nooit meer wil aangeraakt worden? Als die persoon dan een scheve schaats rijdt, gaat het niet zozeer om overspel, maar is het eerder een poging om opnieuw respect te krijgen van iemand.

Ook mensen in een goede relatie plegen overspel

Onder meer dankzij alle Disneysprookjes en romantische Hollywoodfilms geloven we dat onze partner ‘the one’ is. Onze droomprins en soulmate. En als we perfect gelukkig zijn, is er geen enkele reden om in een andere vijver te vissen. Toch? Als je wederhelt je dan bedriegt, zit je opgezadeld met het gevoel dat je niet genoeg bent. Of dat het nooit gebeurd zou zijn als je net dat tikje mooier, succesvoller, liever of grappiger was geweest. Maar een affaire is niet altijd een symptoom van een stukgelopen relatie. En het betekent ook niet altijd dat je lief je niet langer graag ziet.

Een affaire betekent niet altijd het einde van je relatie

Af en toe kent een verhouding een happy end, maar er zijn een aantal voorwaarden. Ten eerste moet de persoon die het avontuurtje beleefd heeft beseffen dat hij of zij iets mispeuterd heeft, zonder het te willen goedpraten of de schuld in de schoenen van iemand anders te schuiven. Ten tweede moet ie erkennen dat z’n geliefde gekwetst is door de misstap en dit niet snel-snel willen oplossen. Tot slot moeten ze zich ook de volgende vraag stellen: “Wat kunnen we hier uit leren?”. Ook al ben jij als enige verantwoordelijk voor de affaire, de relatie heb je met twee in handen. Als je samen je conclusies trekt uit de situatie, kan een koppel er ook sterker uitkomen.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.