"We moeten eens praten ...": er bestaat een 'goede' manier om iemand te dumpen SV

Jullie hebben jaren (of maanden) lief, leed en mooie momenten gedeeld, maar soms is de vlam na een tijdje echt uit. Een punt zetten achter je relatie is nooit prettig, maar de manier waarop kan de pijn voor de andere partij wel degelijk wat verlichten, volgens Amerikaans onderzoek.

Een relatie verbreken is één van de moeilijkste dingen om te doen, je wil de ander immers niet kwetsen. Maar samen blijven uit schuldgevoel is natuurlijk ook geen optie. Wie de moeilijke stap moet zetten: deze manier zou het leed een stuk draaglijker maken.

Tot die conclusie kwamen onderzoekers van de Brigham Young University nadat ze 145 Amerikanen aan de tand voelden over relaties. Ze kregen allemaal verschillende scenario's te horen waarbij iemand een relatie verbreekt. Bij ieder scenario waren er twee manieren waarop die persoon de ander kon dumpen, vervolgens was het aan de deelnemers om aan te geven hoe efficiënt, duidelijk, en beschaafd het overbrengen van de boodschap verliep en hoe ze zelf het liefst gedumpt zouden worden.



Daaruit bleek dat de meeste mensen een directe aanpak verkiezen. Eerst even zalven door de ander de hemel in te prijzen, heeft namelijk geen enkel effect. Al wil dat niet zeggen dat je bot mag zijn. "Meteen in huis vallen met 'het is gedaan', is dan weer te direct," klaart onderzoeker Alan Manning uit. "Je hebt eigenlijk een soort buffer nodig. Zeg bijvoorbeeld dat jullie eens moeten praten. De ander zal meteen begrijpen dat er slecht nieuws volgt, en krijgt zo even de tijd om zich mentaal voor te bereiden."