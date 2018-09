"We konden niet onder ogen zien dat we op een einde afstevenden" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

23 september 2018

08u04 0 Seks & Relaties Carol, 39, telde dagelijks haar zegeningen – mooie man, fijn gezin, groot huis – maar gelukkig werd ze er niet van. Pas toen ze verliefd werd op een man die ze op een schoolplein had ontmoet, zag ze het onder ogen: haar huwelijk was voorbij.

Vaak dekte ik de tafel en zei mijn man: ‘Waarom heb je de kaasschaaf niet gepakt?’ Hij zei ook regelmatig dingen als: ‘Restjes pasta moet je niet onder aluminiumfolie bewaren, want dan droogt alles uit.’ Dan verweerde ik mezelf en antwoordde: ‘Ik ben geen kind.’ Waarop hij zei: ‘Je gedraagt je als een kind.’

“Deze dialoog of een variant daarop draaiden we samen een paar keer per week af. Beiden hielden we ons voor dat die gesprekken werkelijk gingen over de manier waarop het huishouden gerund diende te worden: hij die zich zorgen maakte over de restjes in de koelkast en ik die er een punt van maakte dat iets minder orde ook wel kon. Als hij thuiskwam van zijn werk, en ik mijn best had gedaan om alles op te ruimen, wees hij beschuldigend naar de Lego-bouwwerken die nog op de grond stonden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

