“We hebben gezoend en gingen met elkaar naar bed. Wie wil mij nog, dacht ik een dag eerder” Lust en liefde: Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie. Corine Koole

04 november 2018

08u19 0 Seks & Relaties Elise (63) vond na veel verloren jaren eindelijk haar grote liefde, maar moest hem veel te vroeg weer afgeven. Een heftige periode van zorgen en rouw sloeg haar gevoel van veiligheid en geborgenheid aan diggelen. Maar ze heeft hoop.

“Liefde in tijden van dood is natuurlijk iets anders dan liefde in tijden van leven. De notie van continuïteit valt weg en het is alsof liefde een concentraat wordt van de liefde die eraan voorafging. Toen ik veertig was, ging ik scheiden, toen ik vijftig werd trouwde ik opnieuw en toen ik zestig werd, dacht ik: wat zou er nu gebeuren?

“Nooit gedacht dat dit de leeftijd was waarop ik weduwe zou worden. Mijn man had al een tijd last van zijn rug, en toen er alvleesklierkanker werd ontdekt, was het al te laat. Binnen een week voltrok zich het vonnis, van vervelende rugpijn naar bijna dood. Thuis kon hij alleen nog zitten op een stoel, hij sliep zelfs zittend. En niet dat ik met de dood binnen handbereik ineens begreep wat voor een grote liefde hij was, het was eerder zo dat ik inzag dat ik me niet vergist had. Om iemands grote liefde te worden, is gek genoeg maar weinig nodig, heb ik ervaren. Geen grote daden, maar simpele interesse, een beetje intelligentie en het vermogen te begrijpen waar een ander behoefte aan heeft, is eigenlijk al genoeg.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN