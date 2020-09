"We hebben elke centimeter van elkaars lijf gestreeld, betast en gezoend”: Jeugdvrienden Lotte en Lucas zien elkaar na 23 jaar terug en hebben de beste seks ooit

“Hij kleedde me ontzettend traag uit. Eerst mijn trui. Dan kuste hij mij weer. Een half uur later pas mijn broek. Elkaar voelen, naar elkaar kijken. En denken: ‘Ja, jij bent het. Jij bent het echt.’” Lotte (45) ontmoette Lucas* (44) op de universiteit. Daar waren ze onafscheidelijk, tot er iets gebeurde waardoor ze elkaar meer dan twintig jaar niet zagen. Nu heeft ze een prille relatie met hem. Elke week gaat Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. Vandaag: de superseks van Lotte.

“Luc en ik zaten in dezelfde studierichting. Als ik ergens alleen heen ging, werd er gevraagd: ‘Lot, waar is Luc?’ Of ‘Luc, waar is Lot?’ Wij waren áltijd samen. We gingen samen naar de les, werkten samen aan projecten, en als er een fuif was en we waren dronken, dansten we alleen met elkaar. Maar we hadden allebei een lief. No way dus dat ik iets verkeerd met hem zou doen. Dacht ik.”

“Elke vrijdagochtend kwam hij naar mijn kot. Dan maakte ik koffie voor ons en gingen we samen naar de les. Het was een traditie. De allerlaatste avond van ons laatste jaar, een donderdag, belandden we samen in mijn bed. Wat volgde was een ontzettend intense nacht. Ik heb niet veel geslapen toen. Wij zijn niet all the way gegaan, maar we hebben elkaar eindeloos gestreeld en gekust. Het was een spel van aantrekken en loslaten. Praten en zwijgen. Elkaar oraal bevredigen en elkaar dan weer laten. Een paar uur slapen. Ik die weer wakker werd omdat hij mij terug aan het vingeren was. De grote ontnuchtering kwam ‘s morgens, want daar stond mijn lief. Niet beneden aan de voordeur van het huis, maar aan míjn deur. Luc is letterlijk met zijn kleren onder zijn oksel vertrokken, en ik heb hem nooit meer gezien.”

“Ik denk dat ik heel de dag ga blijven”

Wel 22 jaar bleef het stil. “Tot ik een jaar geleden plots een mail van hem kreeg. Hij wou raad over iets wat te maken had met ons werk. We beoefenen immers dezelfde job. We spraken af op vrijdagochtend. Hij zou terug weggaan rond de middag. Ik zette een kop koffie voor hem. Hij kwam toe rond half 11, ik in de deuropening met die kop koffie. Mijn hart. Hij had een baard en grijze haren, maar het was nog steeds de Luc van vroeger. Sneakers aan. Een zwart shirt. Precies zoals ik hem ken. Mijn hele lijf begon te bibberen. Ik moest de tas koffie vasthouden met mijn twee handen omdat ik hem anders had laten vallen. Hij stapte uit zijn oldtimer en pakte de koffie van me aan. ‘Zullen we eten gaan halen?’, zei hij. ‘Ik denk dat ik heel de dag ga blijven’.”

Toen hij vertrokken was ben ik op de grond gaan zitten. Wat moest ik nu? Luc was getrouwd Lotte

“We reden naar de Colruyt. Zonder iets af te spreken laadden we allebei wat dingen in de kar. Thuis zijn we gewoon beginnen met koken. Gegrilde lamskoteletjes met rozemarijn en look, gestoofde broccoli met oestersaus en boontjes. En daar tagliatelle en pindasaus bij. Iets wat ik anders nooit zou maken. Hij ook niet. Het was een raar samenraapsel van ingrediënten die samen toch een smaakvol geheel vormen. Luc is altijd zorgzaam geweest. Toen we studenten waren deed hij dat wel vaker: het heft in handen nemen en iets klaarmaken voor ons. Een tas koffie op vrijdagochtend, of een snelle lunch met wat hij in de koelkast kon vinden.”

“We hebben de hele dag gepraat. Over hoe ons leven tot dan geweest was. Over onze kinderen, onze relaties, ons werk. Voor hij vertrok gaf hij mij een knuffel, die net langer duurde dan nodig was. Dat was de eerste keer die dag dat hij mij aanraakte. En daar kwam die bibber weer. Hij vroeg of alles wel goed ging. ‘Ja natuurlijk,’ loog ik. ‘Ik denk dat ik gewoon nog iets moet eten.' Toen hij vertrokken was ben ik op de grond gaan zitten. Wat moest ik nu? Luc was al jaren getrouwd. Maar hij had toch gezegd dat het slecht ging in zijn huwelijk? ‘Nee’, dacht ik. ‘Mijn principe blijft gelden, ook al heb ik mij daar toen lang geleden al eens aan schuldig gemaakt. Mannen met een relatie, daar blijf je af.’”

Ik heb fantastische seks gehad in mijn leven. Trio’s, seks in een brandweerwagen, noem het op. Maar de intensiteit die ik nu voel maakt dat dit honderd keer beter is Lotte

Na een paar mailtjes achteraf, bleef het twee maanden stil. Tot ik weer een mail kreeg. Dat zijn huwelijk op springen stond. Dat hij aan mij dacht. Dat hij mij miste. Dat onze afspraak hem heeft laten voelen wat hij al dertig jaar zocht. Die mail is ingeslagen als een bom. Ik heb de laatste paar jaar slechte relaties gehad die mij niet gelukkig maakten en deed zo mijn best om te voldoen aan de verwachtingen van mijn partners. Maar bij Luc was het anders. Ik wist dat ik mezelf kon zijn. Niet de rustige versie, niet de genuanceerde versie. Gewoon ik. Punt.”

“Wat volgde was een reeks mails, nu ja, liefdesbrieven. Toen we elkaar eindelijk terugzagen stond ik opnieuw klaar met een tas koffie. Eerst hebben we vier uur lang gepraat, zonder elkaar aan te raken. We hadden het over zijn huwelijk dat op de klippen liep. Over hoe goed we ons voelden bij elkaar. De spanning in de lucht was duidelijk voelbaar, al vanaf het eerste moment. ‘Lot, mag ik nog een tas koffie?’ vroeg hij dan. Ik bracht hem de koffie, en op het moment dat ik de tas gaf raakte hij mijn hand aan. De koffie is op de grond gevallen en wij zijn keihard beginnen kussen. We hebben elke centimeter van elkaars lijf gestreeld, betast en gezoend op de meest intieme plaatsen. Soms heel wild en dan weer zacht. Zoals die eerste nacht zo lang geleden. Zijn heerlijke geur alleen al. Het donkere haar op zijn armen. Ik kon maar niet genoeg van hem krijgen. Alsof ik nu in een keer moest inhalen wat ik al die jaren had gemist.”

Elke keer seks met hem is mijn beste keer ooit. Ik ben er nu zeker van: liefde is géén werkwoord Lotte

Liefde is geen werkwoord

“Hij kleedde me ontzettend traag uit. Eerst mijn trui. Dan kuste hij mij weer. Een halfuur later pas mijn broek. Elkaar voelen, naar elkaar kijken. Denken: ‘Ja, jij bent het. Jij bent het echt.’ We hebben gehuild en gelachen. Hij is een echte alpha in bed. Ik vind het fantastisch dat hij mij draait en keert en smijt. Dat is zo onwaarschijnlijk sexy. Wanneer we na twee uur voorspel begonnen te vrijen, ben ik squirtend klaargekomen. Niet een, niet twee, maar drié keer. Heel het bed was kletsnat. Dat was nog maar een keer in mijn leven gebeurd. We hebben toen zo hard gelachen. Ik kom nu élke keer als wij vrijen spuitend klaar.”

“Vrijen met hem is vrijen met elke vezel van mijn lijf. Ik ben nooit afgeleid, nooit met iets anders bezig. Als wij vrijen, is het echt vrijen. Wij neuken niet. Er mag ondertussen een telefoon gaan of de bel, dat dringt niet tot ons door. Ik heb op veel spannende plaatsen seks gehad in mijn leven. In brandweerwagens en hooizolders. Ik heb fantastische seks gehad, trio’s, noem het op. Ik heb het allemaal gedaan. Maar de intensiteit die ik nu voel, maakt dat dit honderd keer beter is. Elke keer seks met hem is mijn beste keer ooit. Ik ben er nu zeker van: liefde is géén werkwoord.”

* Lotte en Lucas zijn schuilnamen.