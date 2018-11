“We gaan nog elke dag wandelen in het bos”. Yvonne & Frans delen de geheimen van 65 jaar huwelijk Redactie

04 november 2018

07u41 0 Seks & Relaties Het begon met een ritje achter op zijn motorfiets en een eerste zoen na de kermis. 65 jaar, drie kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind later, zijn Frans en Yvonne nog altijd even graag bij elkaar. «Elke ochtend zeg ik tegen haar: een nieuwe dag, een nieuw begin. We vliegen erin!»



We lachen veel en delen graag de verhalen van een goed huwelijk. Een huwelijk dat zijn hoogtes en laagtes heeft gekend, maar waarin ze van één ding altijd overtuigd zijn gebleven: dat ze elkaar graag zien en samen een mooi leven hebben opgebouwd.

Frans: «Ik was 24 en zij was 18 toen we elkaar ontmoetten. Ik weet nog dat haar ouders mij niet zo graag zagen komen vanwege dat leeftijdsverschil. Zij was jong en onschuldig, en ik had toch al wat ervaring.»

