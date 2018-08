“Wat zijn de geheimen van koppels die gelukkig samenblijven?” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

09u49 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: 6 geheimen van happy koppels die nog lang en gelukkig leefden.

Koppels die beloven om elkaar graag te zien, voor altijd én altijd. De zogenoemde happily ever after. Vroeger betekende dat ‘tot de dood ons scheidt’, nu is het eerder tot de liefde doodbloeit. De cynische waarheid is dat een huwelijk nog maar al te vaak spaak loopt, maar dat wil niet zeggen dat de eeuwige liefde niet meer bestaat. Een lange, geslaagde en gelukkige relatie vraagt gewoon veel werk en communicatie. Gelukkig kunnen we heel wat leren van mensen die hun relatie wél laten slagen.

Geheim 1. Ze bekijken hun relatie ook van de praktische kant

Natuurlijk kan je stapelverliefd zijn op die ene Tinderdate waar je een paar keer mee hebt afgesproken of die vlam waar je niets anders meedeed dan in bed liggen, stoned worden en zeveren over jullie favoriete muziekbands. Er bestaan gewoon veel verschillende soorten liefde, en sommigen zijn niet bedoeld om eeuwig te blijven duren. Eigenlijk moet je het zien als ervaringen die je helpen groeien en beseffen wat je precies zoekt in een partner. Als je dan ‘de juiste’ tegen het lijf loopt, is jullie toekomst niet alleen gebaseerd op passie en vurige, hete verlangens, maar ook gedeelde waarden en principes. Kortom, ze hebben dezelfde antwoorden op de grote vragen des levens, zoals ‘Wil ik later kinderen?’ en niet alleen op futiliteiten als ‘In welk café gaan we vanavond iets drinken?’.

Geheim 2. Ze polsen regelmatig of alles nog snor zit

Op de werkvloer is het doodnormaal om elk jaar een feedbackgesprek te krijgen, maar koppels gaan zelden tot nooit samen aan tafel zitten om hun relatie onder de loep te nemen. “Zijn we goed bezig?” en “Hoe zou jij het graag anders aanpakken?” zijn vragen die tortelduifjes quasi nooit aan elkaar stellen. Toch zou je elk jaar de tijd moeten nemen om je romance en je partner eens te evalueren. Het geeft je ook een goed idee wat jij beter kan doen.

Stel dat je één jaar samen bent en stiekem al in het huwelijksbootje wil stappen, dan kan je dat voorzichtig aanbrengen: “Ik wil je niet pushen en al zeker niet wegjagen, maar ik ben nieuwsgierig hoe jij hierover denkt.” Het is maar normaal dat je die vraag wil stellen. Normaal, maar oncomfortabel natuurlijk, zelfs als je al 10 jaar samen bent. Toch doe je er goed aan om zulke moeilijke gesprekken aan te knopen. Jullie band zal er alleen maar sterken door worden.

Geheim 3. Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich

De psycholoog en relatietherapeut Alexandra H. Solomon heeft een boek geschreven: Loving Bravely. Daarin bespreekt ze wat zij noemt het zelfbewustzijn in een relatie, oftewel beseffen hoe jij je gedraagt in een relatie. Je weet wel: wat zijn je sterktes, je slechte kantjes, je onzekerheden? Wie z’n happily ever after wil najagen, moet op de hoogte zijn van die puntjes. En nog belangrijker: je moet je fouten durven toegeven en hieruit proberen te leren. Alleen zo weet je partner of je betrouwbaar bent, en andersom. Heeft je vlam de voorbije maanden nog nooit sorry gezegd voor een of andere misstap? Dan moeten er stilletjesaan toch enkele alarmbellen beginnen afgaan.

Geheim 4. Ze weten hoe ze moeten communiceren

Klagen en zagen is gemakkelijk, maar als je wil dat er iets verandert, moet je er achter vragen. Heb je nood aan wat quality time? Vraag dan aan je liefste of hij of zij een van de dagen tijd heeft om af te spreken. Het laatste wat je mag doen is mekkeren dat je wederhelft nooit tijd maakt voor jou, maar wel voor z’n vrienden, collega’s of familieleden. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo’n klaagzang is bedoeld om je onzekerheden te beschermen en duidelijk te maken waar jij nood aan hebt. Maar moeilijk gaat ook!

Geheim 5. Ze voelen zich niet beter dan de andere

Een cliché zo hoog als een huis, maar relaties zijn niet altijd gemakkelijk. Als jij denkt dat die van jou een uitzondering is, dan ben je er aan voor de moeite en kan je liefdesromance alleen maar eindigen in een teleurstellende tragedie mét traantjes. Je mag bepaalde dingen van elkaar verwachten – liefde, affectie, communicatie – maar that’s it. Zo veel millennials groeien op met het gevoel dat ze ‘speciaal’ en ‘uniek’ zijn en ook zo behandeld moeten worden. Ergens is dat ook zo en mag je verwend worden door je partner, maar niet heel de tijd. Je moet ook zelf je onzekerheden aanpakken en manieren vinden om je goed te voelen in je vel.

Geheim 6. Ze doen hun best om hun relatie te veranderen

De meest enge gedachte die je kan hebben als je in het huwelijksbootje stapt? Zo zal het nu zijn, voor de rest van mijn leven, tot ik op mijn sterfbed lig. Gelukkig zit de werkelijkheid toch een beetje anders in elkaar. Eigenlijk heb je tijdens de rest van je leven nog twee of drie relaties, maar dan met dezelfde persoon. Dat klinkt misschien raar. Ik bedoel ook niet dat jullie uit elkaar gaan en dan beslissen om de relatie nog een kans te geven. Eerder dat de structuur van jullie romance en jullie rol daarin nog verandert. Bijvoorbeeld: de eerste jaren verzet je hemel en aarde om de dromen van je lief te doen uitkomen of verhuis je misschien mee naar de andere kant van de wereld. Maar eens je daar gesetteld bent, ben jij het die plots aan een doctoraat begint of een carrièreswitch maakt. Duo’s die op die manier samenleven en hun relatie zien als een avontuur waar ze aan moeten werken, krijgen uiteindelijk hun happy ending.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.