“Wat was ik voor een sukkel dat mijn vrouw me niet eens smeekte om te blijven?”

“Ik ben drie keer getrouwd en drie keer gescheiden en ik merk dat ik me schaam om dat hardop uit te spreken. Ik ben zelf trainer, leer anderen hoe ze baas worden over hun eigen geluk en maak me volstrekt ongeloofwaardig door in mijn eigen leven telkens weer te falen. Leren is een van de belangrijkste motieven in mijn leven, maar wat betreft de liefde heb ik niks opgestoken. Ik blijk niet in staat om met volwassen wilskracht de juiste keuzes te maken.

“De eerste keer dat ik trouwde was ik 22, een uit de hand gelopen verkering. Na een jaar of vijf ging ik op kraamvisite bij een oude schoolvriendin en tijdens dat ene bezoekje werd het me duidelijk: met haar zat ik pas echt op één lijn. Deze vrouw vertelde hoe ongelukkig ze was met de vader van haar kind en op dat moment moet ik een uitweg hebben gezien en hebben gedacht: eens kijken waar die weg mij brengt. Een echte reden om te scheiden had ik niet. Mijn eerste vrouw en ik hadden het best goed samen. Ik hoopte stilletjes dat ze zou zeggen: ‘We moeten samen nog groeien, het is nog niet voorbij tussen ons.’ En in het bijzonder hoopte ik dat ze met haar hand op tafel zou slaan en zou zeggen: ‘Jij bent van mij, jij blijft hier.’ Maar ze liet me gaan. Wat was ik voor een sukkel dat de vrouw met wie ik getrouwd was me niet eens smeekte om te blijven?

“Die tweede liefde werd eveneens bezegeld met een huwelijk en was in alle opzichten overweldigend en sprankelend. Ik was dolgelukkig en dacht in haar de liefde van mijn leven te hebben gevonden. Samen liepen we lange tijd op, maar na een tijdje sloeg de idylle om in gekibbel. Op het eerste gezicht waren het praktische kwesties die ons tackelden. Zo was er een verbouwing waarbij zij alles tot in de puntjes wilde regelen, maar daar was niet genoeg geld voor. Zij zei: ‘Of we doen het perfect of we doen het helemaal niet.’ Ik zei: ‘Of we doen nu de helft en als er weer geld is, de rest.’

“Zij hechtte steeds meer belang aan status, waar ik met eenvoud dik tevreden was. In plaats van weerloze overgave zochten we ons heil in macht en controle. De liefde werd een strijd tegen elkaar. Het kan natuurlijk gebeuren dat je je allebei in een andere richting ontwikkelt. Maar in plaats van met zijn tweeën alarm te slaan, rond de tafel te gaan zitten of op de sofa – radeloos desnoods, omdat we bezig waren elkaar kwijt te raken – koos ik laf de nooduitgang. Ik opende als het ware een klein achterdeurtje. Opnieuw was ik nieuwsgierig naar wat er nog meer te beleven viel, en toen er eenmaal een klein hazenpaadje naar buiten was gevormd, werd ontsnappen naar een nieuwe liefde steeds makkelijker.

“Voor de tweede maal vluchtte ik naar mijn eiland. In plaats van te vechten koos ik voor mijn eigen ego. En zij was verdrietig en boos, maar koos toen al snel voor haar trots en regelde de scheiding snel en correct, alsof het haar werk was. Wat is dat voor manier van liefhebben waarbij je je altijd een beetje inhoudt, reserves inbouwt, om toch maar niet in het diepst van je wezen gekwetst te worden?

Weg van de minste weerstand

“Nu had ik dus mijn derde vrouw ontmoet. Zij hield van simpel, van kamperen in de Ardennen, van samen rond een vuurkorf zitten. Deze nieuwe vrouw maakte in één klap een eind aan mijn dagelijkse beproevingen. Met haar ging alles moeiteloos, wij hoefden niet per se de Zambezi-rivier af te varen. Wij hadden genoeg aan elkaar. Deze derde vrouw was en is de liefde van mijn leven. In haar had ik voor het eerst iemand ontmoet die echt helemaal bij mij paste. In de vijftien jaar dat we samen waren, kregen we twee kinderen en vormden het ideale gezin. We brachten vaak met zijn tweeën de kinderen naar school, sportten samen en zaten daarna thuis tegenover elkaar wat te werken. Maar op een dag stond mijn volwassen dochter uit huwelijk één na jaren afwezigheid plotseling op de stoep en ik liet me zo door haar claimen dat mijn huwelijk erdoor ondergraven werd; een grote storm was genoeg om het als een lucifer te breken. Einde huwelijk drie.

“Mijn schaamte zit hem niet zozeer in het verkwanselen van drie relaties, maar in de verbijstering over hoe ik het telkens zover heb kunnen laten komen. Steeds koos ik, de relatie- expert, de weg van de minste weerstand, ook al zou die weg uiteindelijk de weg van de grootste ellende blijken te zijn. Met al mijn expertise heb ik onderschat hoe complex een huwelijk is, hoe hard je je best moet doen om een ander te kunnen begrijpen. Ik hield er niet van als een vrouw haar eigen leven leidde, als mijn tweede vrouw in het weekend moest werken vond ik dat ongezellig. Dan begon ik te mopperen.

“Ik voel me mislukt, zevenenvijftig jaar spijt ben ik, en toch is er sinds een paar weken weer een nieuwe liefde in mijn leven. Mijzelf kan ik nu eenmaal niet ontroeren, in mijn eentje kan ik geen ervaringen delen, leven is voor mij liefhebben. Maar vanaf nu ga ik nooit meer iets voor mezelf houden. Ik deel alles met haar. Dat ik haar mooi vind en wijs, maar ik zeg het ook als ik een keer geen zin heb om haar te zien. Ik heb haar zelfs gezegd dat ik zo terug zou gaan naar mijn derde vrouw als dat kon. Ze blijft kalm, wijst me niet af. En ook al geef ik ons door alle heimwee en oude pijn geen lang leven samen, die extreme eerlijkheid is mijn laatste hoop. Ik wil schoon worden, nooit meer op de vlucht slaan. En als ik verdwijn, dan zal het door de voordeur zijn.”