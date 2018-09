"Was ze me maar nooit komen wakker kussen uit mijn vrijgezellenslaap" Corine Koole

09 september 2018

08u34 0 Seks & Relaties Corine Koole interviewt over de raadelen van passie en affectie. Vandag: Simon (57) zocht niet naar een nieuwe liefde, maar hij vond er wel een. Een waarvan hij na drie jaar nog elke nacht wakker ligt.

"De vraag of zij een opportunist was die mij bewust heeft misleid of een slachtoffer van angst en hebzucht, raast nu al drie jaar door mijn hoofd. Ik heb er zelfs meerdere psychiaters voor bezocht en allemaal zeggen ze: het antwoord zul je nooit krijgen. Toch kan ik niet opgeven. 's Nachts in bed laat ik alle beelden en woorden passeren in de hoop dat ze eindelijk hun geheim prijsgeven. Soms denk ik: had ik maar nooit gereageerd toen ze contact zocht op mijn min of meer vergeten datingaccount, was ze me maar nooit komen wakker kussen uit mijn vrijgezellenslaap, dan had ik nu niet dag in dag uit mijn hoofd gebroken."

