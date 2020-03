“Waarom zou je je opdringen aan een vrouw die jou helemaal niet ziet zitten? Ik heb dat nooit begrepen”, 3 bekende alfamannen over #MeToo nu in NINA Nele Annemans

06 maart 2020

15u36 0 Seks & Relaties In oktober 2017 verscheen de hashtag MeToo. Ruim twee jaar later is de beweging nog steeds niet te stoppen. Maar wat deed het met mannen? Vinden ze het een goede zaak? Heeft het hun gedrag veranderd? We vroegen het drie bekende alfamannen.

Op de briefing die opgemaakt werd voor de ­fotoshoot staan ergens de woorden ‘echte mannen’. Wat is jullie definitie van een echte man of alfaman?

Dirk: “Iemand met een hoge score op de testosteronschaal veronderstel ik. Zo’n man die niet nadenkt over de gevolgen van wat hij doet, omdat hij zichzelf erg belangrijk vindt.”

Sven: “Het woord ‘macho’ schiet me te binnen. Zoals je ze ziet in de zuiderse culturen.”

