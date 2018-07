“Waarom tegenpolen een match made in heaven zijn.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

25 juli 2018

10u03 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: tegenpolen trekken elkaar wél aan, en dat is maar goed ook.

“We zijn allemaal op zoek naar een partner die ons compleet maakt.” Het zijn de wijze woorden van Plato, je weet wel, die bekende Griekse filosoof. Vaak zijn dat tegenpolen, of op z’n minst toch mensen die héél verschillend zijn. Lekker cliché, maar we voelen ons aangetrokken omdat zij de trotse bezitters zijn van karaktertrekken die we zelf missen. Als je met zo iemand in een relatie stapt, heb je het gevoel dat jij de perfecte versie van jezelf bent.



Maar toegegeven: het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ben jij een introvert muurbloempje? Dan bestaat de kans dat je hoteldebotel verliefd wordt op een sociaal feestbeest omdat je weet dat die vlam je gaat helpen om wat vaker een stapje in de wereld te zetten. Maar tegelijk krijg je last van een knagend gevoel. Je wordt immers met de neus op de feiten gedrukt en beseft maar al te goed dat je graag wat extraverter en spontaner zou zijn.



Jammer genoeg kan dit je onzekerheid aanwakkeren. Beetje ironisch. De karaktertrekken waar je in eerste instantie voor in zwijm viel, worden later je grootste bron van frustratie. De enige oplossing? Elkaars vreemde trekjes aanvaarden én appreciëren, zonder dat je daarbij jezelf te veel gaat veroordelen.

Omarm jullie verschillen

In een gezonde relatie gaan tegenpolen elkaar een duwtje in de rug geven en aanmoedigen om iets te doen waar ie zich niet comfortabel bij voelt. Denk even na: op welke vlakken verschillen jullie? Wat kunnen jullie van elkaar leren? Stel: jij bent een verlegen type en houdt je mening vaak voor jezelf, maar je lief is een open boek zegt meteen wat hij of zij denkt. Dan kan je wederhelft tonen hoe jij voor jezelf moet opkomen. Andersom kan je duidelijk maken aan je liefste dat ie vaker een luisterend oor moet zijn.

Of is je partner een big spender en ben jij spaarzaam, randje gierig? Dan is dat misschien de aanmoediging die jij nodig hebt om eindelijk die Delvaux te kopen. Jij op jouw beurt helpt je wederhelft om z’n financiële zaken beter op orde te krijgen.

Denk aan de eerste kriebels

Het grote risico bij tegenpolen is dat ze zich na een tijdje gaan ergeren aan de verschillen tussen hen twee. Ik hoor het maar al te vaak bij koppels die bij mij over de vloer komen. Ik vraag dan altijd waarom ze zich in het prille begin aangetrokken voelden tot elkaar. Meestal krijg ik dan een reactie in de trant van: “In het begin vond ik het fijn dat hij me stimuleerde om risico’s te pakken. Nu heb ik zoiets van, laat me toch met rust!”. Of ook nog: “In het begin genoot ik echt van alle aandacht, terwijl ik mij nu verstikt voel.”

Dit kan ervoor zorgen dat je maanden –of zelfs jaren – aan een stuk telkens weer in dezelfde discussie belandt. Nota bene over het ding dat je in eerste instantie zo sexy vond. Klinkt dit herkenbaar? Probeer je dan te herinneren waarom je voor elkaar gevallen bent. Het is belangrijk om die eerste kriebels terug te pakken te krijgen en te beseffen dat je ooit, in een ver verleden, die verschillen net leuk vond.

Zoek een goed evenwicht

Om jullie relatie te laten slagen, mag je jullie botsend karakter niet uit het oog verliezen. Dat kan je doen op twee manieren. Stap één: weet dat je lief op twee dagen tijd een succesvol etentje voor 15 man in elkaar kan boksen, maar dat hij of zij ook heel slordig is. Hoe hard je die negatieve trekjes ook wil veranderen, dat gaat niet. Het enige wat je kan doen is een evenwicht creëren door je partner te respecteren en adoreren om zijn positieve puntjes.

Stap twee is dat je trots mag zijn op je talenten en vaardigheden. Je lief is misschien compleet het tegenovergestelde, en hoe frustrerend dat ook is, het is niet jouw verantwoordelijkheid. Woon je samen met een sloddervos en ben je zelf even netjes als Monica Geller uit Friends? Dan is het niet de bedoeling dat jij alle huishoudelijke taken voor jouw rekening neemt. In plaats van de sokken, onderbroeken en andere rommel van de grond te rapen, ga je beter iets doen waar jij plezier aan beleeft. Joggen, een film zien in de cinema of uit eten gaan met een vriend: doe waar jij zin in hebt.

Ook al leven jullie samen, jullie zijn niet één en dezelfde persoon. De chaotische wanorde van je wederhelft is niet jouw bezorgdheid, en andersom moet hij of zij zich weinig aantrekken van jouw obsessie dat alles spik en span moet zijn. Wanneer je dat in het achterhoofd houdt, zal het een pak gemakkelijker zijn om elkaar te accepteren, inclusief alle foutjes.