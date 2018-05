“Waarom je af en toe moet rouwen in een relatie”. Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel & bewerkt door Liesbeth De Corte

30 mei 2018

09u51 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: las af en toe een dating-detox in.

Je wederhelft vergeet je verjaardag, zelfs nadat hij of zij met veel bombarie had verkondigd dat je met fluokleurtjes en uitroeptekens in de agenda stond. Of je komt erachter dat je lief stiekem nog contact heeft met de ex. Zulke flaters betekenen niet noodzakelijk het einde van je relatie, maar bezorgen je wel veel verdriet en gepieker. Zelfs nadat je partner zich met het schaamrood op de wangen duizend keer verontschuldigd heeft. Hoe komt dat eigenlijk?

Misschien ligt het wel aan je leeftijd. Wie jonger is dan 35 behoort volgens mij tot de teleurstelling-generatie, zoals ik het noem. Liefde is ontzettend belangrijk geworden voor jonge mensen, zelfs zo belangrijk dat ze hun zelfwaarde erdoor laten bepalen. Als hun liefdesleven dan een dipje kent, trekken ze dit zich veel harder aan dan andere generaties. Tegelijkertijd wordt het millennials met de paplepel ingegoten dat alles, maar dan ook écht alles mogelijk is. Het resultaat? Velen geloven in Disney-achtige sprookjes en wachten vol spanning af tot ze hun prins op het witte paard tegenkomen. Als het lief dan iets mispeutert, is het niet zo simpel om te zeggen: “Ach, het is niets”. Zelfs de kleinste miscommunicatie kan het gevoel geven dat een sprookjesachtige relatie in een vingerknip is uiteengespat.

Soms kan een fout van een geliefde ook aankomen als een klap in het gezicht. Terwijl jij nooit een reis met je vriendinnen zou vastleggen zonder eerst te overleggen met je vriend(in), heeft hij of zij dat zonder verpinken wél gedaan. Je komt tot de constatatie dat jullie gevoelens voor elkaar toch niet helemaal op dezelfde lijn liggen. Of dat je partner je anders behandelt dan jij hem of haar.

Als iemand je teleurstelt, is het normaal dat je het gevoel krijgt dat je door een soort rouwperiode moet. Het is normaal dat je boos of verdrietig bent! En het is niet meer dan logisch als je wat tijd voor je alleen nodig hebt om alles op een rijtje te zetten.

Schrijf je frustraties neer

Als je in je eentje thuis zit, blijf je maar nadenken en piekeren over de misstap van je lief. Waarom is het zo gelopen? Hoe kon hij of zij dat nu doen? Heb ik dat verdiend? Ik begrijp er niets van! Klinken die gedachten herkenbaar? Pak dan pen en papier en probeer neer te schrijven hoe je je voelt. Het zal helpen om je emoties een plaats te geven en je bekijkt de zaak vanuit een ander perspectief. Oké, je lieverd heeft je gekwetst, maar je moet je daar zelf niet aan blijven herinneren.

Leg jezelf in de watten

Hou je bezig met dingen die je gelukkig maken. Vertrek wat vroeger van je werk zodat je naar je favoriete serie of film kunt kijken, of zodat je nog een lange, ontspannende wandeling kunt maken in de avondzon. Het maakt al niet uit wat je doet, zolang het maar een glimlach op je gezicht tovert.

Roep je squad bijeen

Wie kan je het beste helpen als je liefdesleven op een laag pitje staat? Juist ja: je beste vrienden. Zij durven eerlijk te zeggen of het tijd is om je wederhelft te vergeven of dat je toch eerst eens diep moet nadenken. Gooi je probleem ook niet in een groepsgesprek op Messenger of Whatsapp, maar probeer echt face-to-face af te spreken met diegenen die je het meest vertrouwt.

Breng je ouders een bezoekje

Eender welke romantische teleurstelling kan je een slecht gevoel geven – ook fysiek. Heb je hoofdpijn, ben je misselijk of lijkt het wel alsof elk bot in je lijf pijn doet? Dan is het tijd om je ouders of grootouders een bezoekje te brengen. Laat ze je in de watten leggen, net alsof je nog hun kleine uk bent die geveld is door de griep. Jezelf kwetsbaar opstellen, kan je na een tijdje helpen om je beter te doen voelen. (Als je verdriet erger en erger wordt, en mams en paps kunnen je niet helpen, kan je ook altijd aankloppen bij een therapeut.)

Kijk naar je sterke kanten

Het grote gevaar is de negatieve spiraal. Voor je het weet, begin je te denken dat de flater van je lief te wijten is iets dat jij gedaan hebt. Terwijl je uiteraard niets mispeuterd hebt. Of nog erger: je maakt je zorgen dat jullie relatie nooit nog 100 procent weer goed komt. Dat willen we natuurlijk koste vermijden. Vergeet dus niet dat je je al eerder door zware periodes of teleurstellingen hebt heen geworsteld. Als je partner écht je soulmate is, zullen de vrolijke vlinders zich ook snel weer laten voelen.

Blijf positief

Vertrekt je partner op weekend zonder jou eerst in te lichten? Balen, maar misschien is dat het ideale moment om er ook eens met jouw vriendinnen op uit te trekken. Of is hij jouw schoolreünie vergeten waar je niet alleen naartoe wou? Misschien heb je dan net meer tijd om bij te praten met je oude klasgenoten. Elk nadeel heb z’n voordeel, dus probeer naar de positieve kanten te kijken. Zo zal je het dipje ook sneller te boven komen.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.