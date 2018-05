"Waarom je af en toe een dating-detox moet inlassen". Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

23 mei 2018

09u48 1 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: las af en toe een dating-detox in.

De zoektocht naar onze sprookjesprins is niet meer wat het geweest is. Vroeger (in onze kinderdromen) kwam hij aandraven op het witte paard, maar nu swipen, daten en stalken we stiekem onze potentiële partners op Facebook alsof ons leven ervan afhangt. Als je té afhankelijk wordt van je smartphone en ‘the one’ niet tegen het lijf loopt, zit de kans er in dat je een heuse afkeer krijgt van het datingwereldje.

Ik zie het maar al te vaak gebeuren bij mijn klanten. Mensen die normaal gezien warm, hartelijk en opgewekt zijn, gedragen zich plots heel afstandelijk, koud en cynisch. De reden? Ze zijn maar al te vaak op stap geweest met iemand die enkel en alleen in hun broek wou zitten. Teleurstellend. Ze geloven niet meer in de liefde en vragen zich af of hun eisen oftewel véél te hoog liggen oftewel catastrofaal te laag, met alle rampen vandien. Terwijl de frustraties blijven opborrelen, beginnen ze zelfs te twijfelen aan zichzelf.

In zulke scenario’s raad ik aan om even de pauzeknop in te drukken. Dat klinkt misschien drastisch, maar een me-periode kan écht wonderen verrichten. Zie je zo’n dating-detox wel zitten? Dan zijn er een aantal regels waar je best rekening mee houdt.

Alles op z’n tijd

Klinkt die transformatie naar ijskoningin niet bepaald bekend in de oren? Dan is een romantische pauze misschien géén goed idee. Het gevaar is dat het vrijgezellenleventje een gewoonte kan worden of een excuus om simpelweg niet te daten. Zo loop je de prins op het witte paard misschien mis of loop je het risico om een oude vrijster te worden, omringd door tientallen katten. Een pauze is bedoeld om tijdelijk te zijn, vergeet dat niet.

Me, myself and I

Al je apps gedeletet en dates afgezworen? Goed zo! Maar met zoveel vrije tijd om handen, nemen je gedachten al eens een loopje met je. Begin dus niet te dagdromen over die perfecte (maar onbestaande) kerel die je tegen het lijf kan lopen in de supermarkt. Vraag jezelf in de plaats af wat je liefdesleven je al geleerd heeft. Wat werkt? Wat moet je misschien anders aanpakken?

Nog belangrijker is dat deze pauze je zefvertrouwen een flinke boost kan geven. Je voelt je niet langer afhankelijk van de likes op je foto, hoe snel iemand reageert op je berichtje en of iemand je uitvraagt. Sta er maar eens bij stil wat voor een interessante, aantrekkelijke vamp jij bent.

Zeg eens wat meer “ja”

Voor alle duidelijkheid: dit geldt niet voor potentiële romantische uitstapjes! Maar op al de rest mag je gerust wat vaker “ja” zeggen. Door je collega uitgenodigd voor een housewarming waar je niemand kent? Doen. Je in je uppie inschrijven voor enkele lessen fotografie? Niet over twijfelen. Op die manier ga je wat vaker babbelen met mensen die je niet beschouwt als potentiële partner. Wedden dat je heel wat interessante ervaringen zal opdoen die stuk voor stuk aantonen hoe gemakkelijk het is om een band op te bouwen met iemand, die nul, nada, noppes, echt totaal géén bijbedoelingen heeft.

Toch beetje affectie nodig? Schrijf je in voor danslessen of een of andere gevechtssport. Je krijgt dezelfde, aangename rush die je voelt als iemand je aanraakt, maar zonder de seksuele spanning en de emotionele stress van een date. En wie weet... Loop je daar toch iemand tegen het lijf met wie het goed klikt? Dan is dat prima. Het doel van deze pauze is om af te geraken van je obsessie met daten, maar als je iemand face to face ontmoet, is het helemaal oké om in zwijm te vallen.

Vlieg er opnieuw in

Of er nu enkele dagen, weken of maanden gepasseerd zijn: je kan geen timer zetten om te weten wanneer je liefdestime-out afloopt. Je voelt zelf wel aan wanneer je klaar bent om weer in het zadel te springen, wanneer je bijvoorbeeld gelukkig bent op je eentje of als je je niet langer voortdurend afvraagt wie in godsnaam de man van je leven wordt. Deze keer pak je het daten ook best anders aan. Je kan je favoriete dating-apps weer downloaden, maar doe ook je best om nieuwe vrienden te blijven ontmoeten. Na deze cleanse zal het minder vaak gebeuren dat je vanaf de eerste seconde dat je iemand leert kennen, een oordeel velt over die persoon. Je bent een slimmere, sympathiekere dater én simpelweg een beter persoon.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.