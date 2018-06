“Waarom iedereen geheimen moet hebben.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

27 juni 2018

09u57 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: sommige dingen hou je beter voor jezelf.

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Er bestaat geen relatie zonder geheimen. Het is perfect normaal om sommige dingen te verzwijgen. Vraag het maar aan Beth Easterling, een sociologe die zich verdiept heeft in dit fenomeen. Volgens een van haar studies geeft 60 procent toe dat ze minstens één (of twee, drie) geheimen hebben voor hun partner. En toch. Wanneer koppels al wat langer samen zijn, worden ze plots een open boek. Uit het niets vertellen ze dat ze de favoriete trui van hun vriend (in) eigenlijk afgrijselijk vinden of – nog erger – dat ze in het prille begin twijfelden of jullie wel een goede match vormden. Uiteraard willen ze gewoon eerlijk zijn. Maar ook al bedoelen ze het nog zo goed, zulke ontboezemingen kwetsen wel.

Kortom, het zit allemaal niet zo simpel in elkaar. Ik geloof echt dat het beter is om af en toe de lippen stijf op elkaar te houden. Deze korte etiquettegids verklapt of je uit de biecht moet klappen of net niet.

Deze zaken kan je beter in de doofpot stoppen

De leugentjes om bestwil. Elke ochtend zeg ik tegen mijn lief hoe heerlijk ik de koffie vind die hij net gemaakt heeft. In werkelijkheid vind ik het maar een bittere drek. Maar waarheden zoals deze zijn niet belangrijk. En als het toch uitkomt, doet deze openbaring je wederhelft alleen maar pijn. Toch blijft het een moeilijke beslissing. Als jij je op den duur té schuldig voelt, kan je evengoed open kaart spelen of een andere oplossing zoeken. In dit geval: sta een paar keer vroeger op en verras je wederhelft zelf met koffie.

De onbelangrijke me-timemomenten. Je baas is tegen je uitgevlogen op je werk of je hebt je vrije dag heel de tijd liggen bingewatchen. De kans zit erin dat jij je verplicht voelt om hierover te vertellen tegen je lief, want in een goede relatie moet je 100 procent transparant zijn. Toch? Nee hoor, jij hebt evengoed recht op me-timemomenten. Meer zelfs: door al die triviale details voor jezelf te houden, zal je leventje er een pak simpeler én leuker uitzien. Je voelt je fierce en zelfstandig, je kunt je eigen boontjes doppen en stiekem kan je ook genieten van je privé-verwenmomentjes.

Deze zaken kan je beter wél vertellen

De oh-zo schaamtevolle fouten uit je verleden. ‘What happened in the past, should stay in the past’, wordt wel eens gezegd. Ik ben het daar dus absoluut niet mee eens. Of je vroeger stiekem gerookt hebt, de gewoonte had om oorbellen te stelen, spiekte tijdens examens of tijdens je puberjaren gemeen was tegen je toenmalige beste vriend: dat zijn dingen die door je hoofd blijven spoken. En de kans is groot dat jij je daar nog steeds schuldig over voelt. Zonder dat je het zelf doorhebt, krijgt je lief misschien het gevoel dat je iets voor hem achterhoudt, waardoor je ongewild spanning of afstand creëert tussen jullie twee. Zeker als hij of zij polst waarom je die ene jeugdvriend niet meer ziet en jij dit onderwerp voortdurend ontwijkt. Nee, dan is het beter om hierover te praten.

Als je partner begripvol reageert, weet je meteen dat jullie relatie gebouwd is op vertrouwen en respect voor elkaar. Reageert hij of zij toch bruut? Dan weet je jammer genoeg dat het tegenovergestelde geldt. Die persoon moet je geheim niet leuk vinden, maar wel aanvaarden en een plaats kunnen geven. Dat is toch het minste wat ie kan doen?

De geheimen die jullie toekomst samen kunnen schaden. Ik heb ooit een klant gehad wier moeder een psychische stoornis had. Ze is erin geslaagd om dit jarenlang te verbergen... tot het moment dat ze samen een kindje kregen die uiteindelijk dezelfde ziekte had. Toen de vader er achter kwam dat zijn vriendin dit jarenlang had verzwegen, was hij furieus. Het moet niet gezegd worden dat het problematisch is om zo’n groot geheim zo lang voor jezelf te houden.

Uit mijn ervaring weet ik ook dat mensen gechoqueerd reageren omdat iemand een hele periode lang iets verzwijgt, ze zijn niet per se boos om dat ene iets. Je kent het wel. “Jij ziet mij graag, maar je kon het me niet vertellen? Vertrouwde je me niet?”, is dan het verwijt. En dan kan je liefdesverhaal wel eens een catastrofale afloop hebben.

Hoe moeilijk het ook is, je kan toch best open kaart spelen en eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Wanneer je dit doet, hangt af van hoe prangend je geheim is. Stel, je hebt een soa, dan vertel je dit uiteraard voor je met elkaar in bed duikt. Hoe je het ook draait of keert, alles wat jullie tweetjes negatief kan beïnvloeden, gooi je best op tafel. Dat is in eerste instantie misschien niet zo fijn, maar jullie gaan er wél sterker uitkomen.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.