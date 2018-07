“Waarom de perfecte partner niet bestaat.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

09u55 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: waarom de perfecte partner niet bestaat.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: het perfecte lief bestaat niet. Sorry als jij nog hoop koesterde om het kroontje te krijgen van de ideale vriend(in). Je weet wel, zo iemand die geen enkele fout maakt, alle zaakjes op orde heeft en het evenwicht tussen respect tonen en onafhankelijk zijn heeft geperfectionneerd. Dat idee is volslagen idioot. Het zorgt er alleen maar voor dat jij constant rondloopt met het gevoel dat je ‘niet goed genoeg’ bent, waardoor je amper zelfvertrouwen opbouwt. Het kan zelfs zorgen voor extra spanningen tussen jou en je liefste.

Nog niet overtuigd? Bekijk het dan zo: relaties zijn als muziekinstrumenten. Als dat je een gitaar oppakt en verwacht dat je onmiddellijk een solo à la Jimi Hendrix uit je mouw kan schudden, raak je al snel gefrustreerd. En hop, die gitaar vliegt weer in de kist en zo loop jij de kans op een ontzettend fijne hobby mis, zelfs voor je nog goed en wel begonnen bent. Hetzelfde geldt voor je liefdesleven. Verlang je naar iets meer dan een fling - een lange, gezonde relatie - dan moet jij je eigen imperfecties onder ogen komen zonder aan je zelfbeeld te schaven. Komaf maken met mythes over het zogezegde ‘perfecte liefje’ is al een eerste stap in de goede richting.

“Ik moet er altijd fantastisch uitzien”

Doen alsof je iemand anders bent, doet je zelfvertrouwen nooit deugd. Denk: kledingstukken dragen die volgens ‘de maatschappij’ sexy zijn, maar die je stiekem nooit in je kleerkast zou hangen, of je gezicht vol plamuren met make-up terwijl je ’s ochtends eigenlijk alleen je mascaraborstel en foundation bovenhaalt. Het is natuurlijk leuk om kledij te dragen die je troeven in de verf zet, maar let er op dat jij je nog steeds comfortabel voelt. Zelfs als dat betekent dat jij bij een eerste date komt opdraven in je favoriete, maar versleten, witte T-shirt en jeans met gaten in. Je partner zal zich veel meer aangetrokken tot je voelen als je zelfvertrouwen uitstraalt dan wanneer je meer weghebt van een nerveuze stresskip.

“Ik moet chill zijn”

Chill, cool of relaxed zijn is géén teken van intelligentie of emotionele maturiteit. Af en toe is het best oké om je op te winden over iets, als je wederhelft je te weinig aandacht geeft bijvoorbeeld of -nog erger – bedriegt. Ik zou zelfs bezorgd zijn moest je dan niet van streek zijn. Sommige situaties vragen gewoon om een bepaalde reactie, en het stereotype van de onuitstaanbare vrouw die om het minste en het geringste kwaad wordt, is nergens voor nodig. Het enige gevolg? Jij gaat je fake gedragen en doen alsof jij je niets aantrekt van die flaters van je lief – en zoals je al kan raden is dat niet echt goed voor je relatie. Wat je wel kan leren is om je gevoelens beter uit te drukken. Je mag wenen, boos worden, roepen, ... al wat je wil. Zolang je daarna maar kalmeert en je jouw partner de kans geeft om jou écht te leren kennen: wat ergert je en hoe geef jij je gevoelens een plaats? Als hij echt ‘de ware’ is, zal hij je na die uitbarsting nog steeds even graag zien.

“Ik moet mijn lief in alles steunen”

In relaties krijgen vrouwen nog al te vaak de stempel van de pleaser, de persoon die de andere moet behagen en verzorgen, de schouder om op te huilen, de rots in de branding. Maar door altijd klaar te staan voor jan en allemaal vergeet je soms om voor jezelf te zorgen. En nog erger: je gaat aan jezelf twijfelen. “Heb ik wel de juiste dingen gezegd? Had ik anders moeten reageren of iets anders moeten doen?” De grote uitdaging is om uit te puzzelen hoe jij je lief kan aanmoedigen zonder je eigen identiteit en individualiteit uit het oog te verliezen. In plaats van proberen om immer en altijd ‘het juiste te doen’, moet je zien dat niet alles onder jouw verantwoordelijkheid valt. Af en toe een stapje terugzetten is een must, zo geraak jij niet overweldigd en krijgt je wederhelft de ruimte om z’n eigen problemen op te lossen.

“Ik moet mijn leven op orde hebben.”

Van een coupe die er altijd picobello uitziet tot dat herenhuis in het midden van de stad en het ideale evenwicht tussen het zorgen voor de kroost en die droomjob. Wie de perfecte echtgenoot wil spelen, heeft vaak het gevoel dat hij of zij alles voor mekaar moet hebben. De realiteit zit iets anders in elkaar. Iedereen maakt fouten en stelt zich de vragen des levens als ‘Wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik aanvangen met mijn leven?’. Ik hoor het maar al te vaak van mensen die bij mij over de vloer komen. “Toen ik mijn vriendin leerde kennen, kwam ze heel volwassen en gebalanceerd over. Ze had de air van iemand die alles wist en die vooral wist wat ze uit het leven wilde halen. Maar nu we samen zijn, ben ik erachter gekomen dat dat plaatje niet klopt.” Het is altijd hetzelfde liedje. Dus knoop het in je oren: door te doen alsof je heel je leven uitgestippeld hebt, creëer je onrealistische verwachtingen en bestaat de kans dat je partner onmiddellijk een punt achter de relatie zet als hij of zij doorheeft dat jij zo niet in elkaar zit. Probeer gewoon zelfzeker over te komen en durf je imperfecties te tonen aan je date. Op die manier is jullie romance gebouwd op wederzijds vertrouwen en weet je zeker dat je lief je graag ziet voor wie je écht bent.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.