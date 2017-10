"Vrouwen vinden hun eigen vagina niet mooi" Resultaten van de vagina-enquête van NINA en Goedele Eva Van Driessche

08u30 7 Johan Jacobs / Horizon Goedele Liekens brengt Het Vaginaboek opnieuw uit Seks & Relaties De allereerste bestseller van Goedele Liekens – Het Vaginaboek – dateerde ondertussen van 2005 en was al vijf jaar helemaal uitverkocht. In die tijd hebben we toch al veel bijgeleerd en is het taboe zo goed als weggeëbd? Zou je denken. Nina.be hield recent een enquête om te bekijken hoe het anno 2017 met onze kennis van de vagina gesteld is. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen vindt haar vagina maar een lelijk lichaamsdeel. En dat terwijl 9 op de 10 mannen het nét een mooi onderdeel van het vrouwelijk lichaam vindt. Er is nog werk aan de winkel, zegt Goedele. Ze schreef – mede op basis van dit onderzoek – een update van haar Vaginaboek. Net op tijd voor de boekenbeurs.

De enquête

Op nina.be konden surfers van NINA en Het Laatste Nieuws twee weken lang een vragenlijst invullen: één voor haar én één voor hem. Meer dan 20.000 surfers namen deel (14.325 vrouwen, 6031 mannen). De respondenten waren vooral tussen de 25 en 55 jaar oud.

Het taboe is niet weg

1 op de 4 vrouwen voelt zich ongemakkelijk als ze het woord ‘vagina’ uitspreekt. 1 op de 7 vrouwen zou nooit met iemand anders dan haar dokter over de vagina praten. Gelukkig kan het merendeel van de vrouwen (vier op vijf) er met vriendinnen over praten, al doen ze dat eerder zelden. Waar Goedele Vlaanderen wél van heeft weten te overtuigen is om regelmatig eens naar je eigen vagina te kijken. 64% van de vrouwen bekijkt zichzelf onderaan regelmatig met een spiegeltje.

Rozengeur en perfecte looks

Vrouwen kijken veel negatiever naar hun vagina dan mannen. Ze streven naar een perfect exemplaar: met een ideale vorm en zo min mogelijk geurend.55% van de vrouwen vindt het maar een lelijk lichaamsdeel. Ook blijkt uit ons onderzoek dat liefst 40% van de vrouwen niet houdt van de geur van haar vagina, terwijl slechts 16% van de mannen de geur onprettig vindt. En daar spelen marketeers slim op in, meent Goedele. “Gebruik je gezond verstand en verban al die opgedrongen producten. Als je je zorgen maakt over bepaalde geurtjes, neem dan contact op met je huisarts of gynaecoloog.”

1 op de 5 vrouwen schaamt zich voor haar vagina tijdens het vrijen. Maar liefst 20% zou haar vagina laten verfraaien als plastische chirurgie gratis was. Daarom doet ook 16% van de vrouwen liever het licht uit bij een vrijpartij. En dat terwijl slechts één op de tien mannnen de vagina lelijk vindt. En slechts 1 op de 16 mannen voorstander is van plastische chirurgie voor een vagina op maat. Mannen zijn dus een stuk milder over de vagina dan vrouwen zelf.

Het populairste koosnaampje

32% van de vrouwen heeft een koosnaampje voor haar vagina en maar liefst de helft van de mannelijke respondenten heeft haar vagina een naam gegeven. De namen die bij de vrouwen het meeste voorkomen zijn alle varianten op poes (pussy, poezemieneke), muis (Mousti), foef, Mie of Marie (mientje, Mieke Muis), Vajajay. Mannen spreken toch iets vaker gewoon over kut(je) en volgen verder de poes, muis, foef-trend.

Een paar leuke namen die we jullie ten slotte niet willen onthouden: liefdesgrotje, little Wilma, Foufinette, Feestzaal, Tinkerbel, Sterrebos, Periquita, Mrs Whiskers of Mr. Foefs

