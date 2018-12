“Vrijen met wie je wil en hoe je wil? Met een VR-bril kan het” Lynn Guillaume

26 december 2018

17u12

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Hoe gaat het er in Vlaanderen tussen de lakens aan toe? Welke sekstrends en evoluties zien experten ontstaan? Wij vroegen enkele topseksuologen de kleren van het lijf! Vandaag: Chloé De Bie. Je kent haar van ‘Koppels’, waar ze tips en tricks aanreikt om je relatie naar een hoger niveau te tillen.

Seksuele opvoeding

“We leven in een bol.com-maatschappij: alles is in een klik verkrijgbaar. Die trend zet zich door naar ons seksleven. Meer en meer leeft het gevoel dat seks op elk moment mogelijk moet zijn. Online fora voor seksafspraakjes zijn booming business. Ook in een relatie gaan velen er nog altijd van uit dat seks vanzelf moet komen. Maar zo werkt het niet. Ik spreek graag over ‘seksuali-tijd’: voor seks moet je tijd nemen. Dat moeten we leren. Wat kan en wat kan niet? Rekening houden met de gevoelens van de ander, beseffen dat perfectie niet bestaat ... Het zijn maar enkele punten die bij seksuele opvoeding aan bod moeten komen. Inzetten op sekseducatie is belangrijk. Dat start al in de kleuterklas. In 2019 verwacht ik daar veel van.”

Bdsm

“In het begin van dit jaar deed de derde ‘Fifty Shades’-film de cinemazalen alweer vollopen. Het succes van de reeks heeft bdsm (bondage, dominance, sadism and masochism, nvdr) meer zichtbaarheid gegeven en bespreekbaar gemaakt. Bdsm hoeft helemaal niet extreem te zijn. Het kan er zelfs romantisch aan toe gaan. Een blinddoek of nog enkele stapjes verder? We durven steeds vaker ook dat stukje van ons seksleven te ontdekken.”

Virtual reality

“Producenten van seksspeeltjes zetten fors in op virtual reality-toepassingen. Vrijen met wie je wil en hoe je wil? Met een VR-bril kan het. Terwijl je naar porno kijkt, doet een masturbator of vibrator het werk. Momenteel tel je voor deze technologische snufjes een flink bedrag neer, maar door de stijgende vraag zal die prijs op korte termijn link dalen. Niet iedereen zal op de virtuele trein springen. Maar dat we in 2019 nog meer over virtual reality-sekstoys zullen horen, staat vast.”

#metoo

“Deze hashtag zit bij iedereen in het geheugen gegrift. Jezelf beschermen tegen ongewenste seksuele handelingen is belangrijk. In 2018 is dat bewustzijn nog meer gegroeid, maar beseffen we tegelijkertijd ook dat we voorzichtig moeten zijn. Een stevige knuffel of compliment moet kunnen, zonder de angst om verkeerde signalen uit te sturen. Alles draait rond communicatie: aangeven waarbij we ons wél en niet gemakkelijk voelen. Een goed evenwicht is belangrijk. Dat wordt in 2019 de grote uitdaging.”

De ‘good enough’ relatie

“De vele tv-programma’s waarin seks een belangrijke rol speelt, hebben seksualiteit als gespreksonderwerp nog meer op de kaart gezet. Dat is een goede zaak. Een inkijk in het seksleven van anderen kan je doen nadenken over dat van jezelf. Het zorgt voor herkenbaarheid. Anderen sukkelen ook weleens tussen de lakens. Seks gaat niet altijd vanzelf. En misschien brengen zulke programma’s je ook op ideeën om eens iets nieuws uit te proberen? Natuurlijk is het niet de bedoeling om je te tonen hoe het moet. Het gaat niet om perfectie, maar om de ‘good enough’-relatie. Wat hebben jullie nodig in jullie seksleven? Tv-programma’s kunnen helpen om dat thema ter sprake te brengen.”