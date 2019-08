“Vraag naar Angela”: nieuw initiatief helpt vrouwen die lastiggevallen worden op café uit de nood Sven Van Malderen

28 augustus 2019

19u07 2 Seks & Relaties Last van een opdringerig type tijdens het uitgaan? Of een date die niet helemaal loopt zoals gepland? Dan kan u in Nederlandse cafés en discotheken voortaan discreet hulp inschakelen. Loop naar de bar en vraag naar Angela, zo weet het personeel dat er wat scheelt en kan er bijvoorbeeld discreet een taxi gebeld worden.

Het codewoord komt er op initiatief van het BNNVARA-programma ‘Make Holland Great Again’ (de Nederlandse versie van ‘Make Belgium Great Again; nvdr). Door middel van posters en stickers met de tekst ‘Angela Works here’ weten bezoekers dat de obers op de hoogte zijn.

Dat actie nodig is, blijkt uit de bijhorende reportage: presentatrice Nellie Benner werd tijdens één avondje uit niet alleen op de billen geslagen, maar ook in haar kruis gegrepen. En hoewel ze duidelijk ‘nee’ zei, bleef ze betast worden. Uit onderzoek blijkt bovendien dat bijna de helft van de vrouwen en 10% van de mannen in de club of op een festival te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De campagne werd oorspronkelijk gelanceerd in Engeland onder de noemer ‘Ask for Angela’, vorig jaar sprong ook Frankrijk op de kar. Zal België volgen? Een landgenote deed op Twitter alvast de oproep om het initiatief ook in ons land op te starten.

Kan dit ook in Vlaanderen?

Of bestaat dit alleen in Nederland?

Vraag naar Angela is een top initiatief! https://t.co/YZDkw0AEEP Lieve De Meester(@ Pitteke72) link

Al klinkt hier en daar ook kritiek. “Waarom zou het slachtoffer geruisloos moeten verdwijnen? Zorg dat de hufters zelf niet meer welkom zijn in de horeca”, klinkt het onder meer. Of nog: “Weet je wel hoe verwarrend dit is voor alle bardames die ook daadwerkelijk Angela heten?”