“Verliefdheid duurt tussen de drie maanden en drie jaar”

24 augustus 2019

09u55

Bron: DeMorgen 1 Seks & Relaties Zomerkriebels die omslaan in verliefdheid: het is van alle tijden, en je móét ervan genieten, zegt hoogleraar fysiologie Jan Hindrik Ravesloot van de Universiteit van Amsterdam, ook bekend als de verliefdheidsprofessor: ‘Vier de liefde!’

Jan Hindrik Ravesloot: “Verliefde mensen verkeren in een permanente staat van euforie. Angsten en remmingen verdwijnen naar de achtergrond en je pijngrens ligt hoger. Je kunt er assertief en zelfverzekerd van worden. Je maakt bijvoorbeeld een praatje met een vreemde terwijl je dat anders nooit doet. Verliefdheid tilt je op. Alsof iemand al jouw registers opentrekt.

“Verliefdheid is bij sommigen ook meetbaar. Als je iemand die hevig verliefd is onder een MRI-scanner legt en een foto toont van diegene op wie hij of zij verliefd is, zie je dat delen in de hersenen ineens erg actief worden. Angst en depressieve gevoelens worden uitgeschakeld, terwijl hersengebieden die euforie en goede stemming bepalen, in overdrive gaan.”

