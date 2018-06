“Vergeet je werk, het is tijd voor date night!” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

13 juni 2018

10u08 0 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: stop met piekeren over je werk en geniet van je date night.

Zeggen dat het niet simpel is om na een hectische werkdag rechtstreeks naar een afspraakje te gaan, is nogal een understatement. Je bent met totaal verschillende dingen bezig. Tijdens je werk vind je het belangrijk om je deadlines te halen en productief te zijn. Maar tijdens je date wil je vooral een band opbouwen en wat flirten. Als je tussen die twee bezigheden geen adempauze neemt, is de kans groot dat je blijft steken in je werkmodus en je potentiële partner gaat behandelen als een of andere to-dolijst.

Het resultaat: in plaats van aan tafel te zitten en gezellig te kletsen, ben je stiekem in gedachten bezig met evalueren. Ziet hij er goed uit? Wat is zijn of haar beroep? Welke diploma’s heeft ie gehaald? En hoe zit het met de familie-achtergrond? Net alsof je een sollicitatiegesprek aan het afnemen bent. Om maar te zeggen dat je date niet bepaald geslaagd zal zijn. Hoe efficiënt je ook bent op het werk, je liefdesleven vraagt een andere aanpak. Iemand ontmoeten is als een cadeautje uitpakken. Als je aankomt op de plek van de afspraak – of als je date je komt ophalen zoals in de goede ouwe tijd - ben je nieuwsgierig en is je buik waarschijnlijk een achtbaan van kriebels. Dat is véél beter, want dan is de kans groter dat het een fijne, memorabele avond wordt. Maar dan moet je dus wel die knop kunnen omdraaien. Deze tips helpen alvast om je werk achter te laten en je mentaal voor te bereiden op al het flirt-werk.

Pak een pauze

Als het kan, ga je best niet onmiddellijk van je computer naar de bar. Probeer een snelle pitstop te maken zodat je thuis nog onder de douche kan springen. Door jezelf te verwennen met een goede scrubbeurt, was je alle stress weg en stap je volledig relaxed en gelukkiger buiten. Geraak je niet meer thuis? Probeer onderweg dan toch even te ontspannen. Of je nu naar je favoriete podcast luistert, een thriller leest op de trein of breinloos door je Instagramfeed scrolt: zorg dat je al het gepieker eventjes vergeet en helemaal klaar bent voor een romantisch rendez-vous.

Op z’n Hollywoods

Het is zo’n typisch clichébeeld uit een Hollywoodfilm: de vrouw die zich klaarmaakt voor haar date, tienduizend keer twijfelt tussen verschillende outfits en zich op het laatste nippertje nog wat opmaakt. Toch is dit ontzettend belangrijk voor de transformatie van stresskip naar verleidelijke lola. Door hakken uit te kiezen, je haar te borstelen of lippenstift aan te doen, voel jij je ook extra sexy.

Laat je verleiden door je date, niet door je smartphone

Hoe vaak moeten we het nog herhalen? Leg. Die. Smartphone. Weg. Als het toestel op tafel ligt of zelfs maar komt piepen uit je handtas, ben je gegarandeerd afgeleid. Stel dat je in discussie ligt met een collega, ga je het scherm blijven checken om te zien of die geen bericht heeft gestuurd en bleef die mallemolen in je hoofd op volle toeren draaien. Uit het oog is uit het hart, en dat geldt ook voor je telefoon.

Je date is (nog) geen klaagmuur

En, tevreden over je date? Proficiat! Maar als jij je op je gemak voelt, voel je misschien de neiging om over vanalles en nog wat te beginnen praten. En klagen. Over die onterechte sneer die je van je baas kreeg, bijvoorbeeld. Maar er is niets wat die vlinders in de buik zo snel doodmept of die seksuele spanning uit de lucht haalt als een uitgebreide uitvaring over je werkgerelateerde frustraties. Probeer je gedachten te verzetten door interessante vragen te stellen. Wat is het meest gênante dat hij of zij ooit heeft meegemaakt? Of hoe zou de ex hem of haar beschrijven? Sowieso dat de antwoorden je afleiden en je hopelijk ook doen lachen. Je leert de persoon die naast je zit op een grappige manier kennen én je zal al snel ontdekken of de vonk overslaat.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.