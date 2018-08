"Van Rome herinner ik me vrij weinig. Hele dagen lagen we samen in dat bedje met de gordijnen dicht" Corine Koole

19 augustus 2018

10u10 0 Seks & Relaties Isabel (51) en Maurizio (54) liepen elkaar in 1992 tegen het lijf in een bar in Portugal. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug?

Isabel

“Hij was een Italiaanse jongen met donkere krullen en bruine ogen die mij ‘muisje’ noemde: sorcio, met een rollende ‘r’ voor in de mond. We ontmoetten elkaar in augustus ’92 in een bar in Albufeira, Portugal. Ondanks de hitte droeg hij een donkerblauw T-shirt met lange mouwen waarop in het Spaans stond: ‘Bel me maandag.’

“Ik zie hem nog op ons afstappen. Mijn vriendinnen en ik zaten op het terras voor de discotheek en ook hij was met wat vrienden. Wie van ons wie het eerst aansprak weet ik niet meer, wel dat we die avond al meteen gezoend hebben en dat ik hem twee maanden later opzocht in Rome.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN