"Tinder is zoals McDonald's: een snelle hap waar je weinig moeite voor moet doen" ND

10u36

Bron: Daily Mail 0 thinkstock Seks & Relaties Bij het zoeken naar een partner kunnen we niet om onze biologie heen. Onbewust zorgt die ervoor dat mannen allereerst scannen op schoonheid, terwijl dames sneller vallen voor intelligentie en zelfvertrouwen in een man. Datingapps zoals Tinder maken het alleen maar ingewikkelder, betoogt de Australische relatie-experte Debbie White.

Het moderne daten zou in theorie een stuk makkelijker moeten gaan dan een paar jaar geleden. Met een simpele swipe naar rechts of links kan je de ideale partner selecteren, en wereldwijd zijn er zo'n 50 miljoen mensen die virtueel een liefdesgokje wagen. Toch kunnen we zelfs in moderne tijden niet om onze diepgewortelde biologie heen, stelt relatie-experte Debbie White uit Australië. Uit observaties is gebleken dat mannen meestal hun hoofd draaien naar de meest aantrekkelijke vrouw in de kamer, terwijl vrouwen hun oog laten vallen op de man die eruit springt omwille van zijn intelligentie en zelfvertrouwen.

Te veel keuze

"In principe is het met online dating makkelijker om iemand te vinden die aan die criteria voldoet," legt White uit. "Maar het probleem met online daten is dat mensen denken dat ze veel meer keuze hebben dan in de realiteit. En hoe meer keuze je hebt, hoe slechter de keuzes die je maakt, zo toonde onderzoek al aan." De conclusie van het onderzoek luidt dan ook dat we zelfs met moderne technologie onze basisinstincten niet kunnen onderdrukken, en dat we als mensen veel minder veranderd zijn door de jaren heen dan we zelf denken.

De McDonald's van het daten

"Wat we zoeken in een partner is nog steeds onveranderlijk gebleven - Tinder of niet," legt White uit. De studie heeft het in dit kader over een "McDonaldisatie' van het daten: we willen snel een partner vinden zonder er al te veel moeite in te steken. Het is als gaan eten in een fastfoodrestaurant, waarbij je op zoek gaat naar een snelle bevrediging. Met het risico dat die honger achteraf niet helemaal gestild is, aldus de onderzoekers.