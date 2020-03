Exclusief voor abonnees ‘Temptation’-Deborah valt voor 12 jaar oudere Bruno: waarom vinden vrouwen een oudere man aantrekkelijk? Nele Annemans

17 maart 2020

16u19 3 Seks & Relaties Twee jaar geleden werd ze in ‘Temptation Island’ schaamteloos bedrogen door haar toenmalige vriend Tim. Maar nu lacht het leven de 28-jarige Deborah Leemans weer toe, want eind vorig jaar viel ze voor de charmes van Bruno (40). Twaalf jaar ouder én haar baas. Deborah is lang niet de enige; vraag vrouwen naar hun favoriete onenightstand en je krijgt vaak de naam van een oudere man als antwoord. Hoe komt dat? Wij vroegen het aan seksuologe Kaat Bollen.

“Bruno is een man met visie, daar hou ik van. Ik had geen zin om nog ‘Timmekes’ tegen het lijf te lopen”, aldus een gelukkige Deborah Leemans in Story. Net als veel andere vrouwen viel ze voor een oudere man. En dat is volgens seksuologe Kaat Bollen niet zo gek. “Biologisch zien we dat vrouwen zich iets vaker gecharmeerd voelen door oudere mannen, maar ook dat mannen zich meer aangetrokken voelen tot jongere vrouwen.”

Dat heeft volgens Bollen te maken met de voortplanting. “Erg romantisch is het niet, maar de reden waarom vrouwen op rijpere mannen en mannen op groene blaadjes vallen, heeft vooral met het nageslacht te maken. Zo vallen vrouwen vaak onbewust voor mannen die ervoor kunnen zorgen dat het nageslacht en zijzelf het goed hebben. Denk aan mannen met voldoende ervaring, macht én financiële middelen.” Zijn macht en zijn financiële situatie maken een rijpere man aantrekkelijker voor vrouwen Seksuologe Kaat Bollen Dat aspect kan meegespeeld hebben bij Deborah, vertelt de seksuologe. “Want Deborah heeft niet alleen voor een ouder iemand gekozen, hij is tegelijk haar baas. Hij heeft dus niet alleen een machtspositie over haar, hij zit er waarschijnlijk ook financieel warmpjes in. Zijn macht en zijn financiële situatie maken hem voor vrouwen aantrekkelijker. Bij Deborah zal dit onbewust hebben meegespeeld, want noch zij noch haar partner hebben een kinderwens.” Aan de andere kant vallen mannen dan weer vaker op jongere vrouwen, met het oog op een succesvolle voortplanting. “Mannen verkiezen vaak een vrouw die genetisch goed in elkaar zit omdat die waarschijnlijk ook een gezond nageslacht produceert. En hoe jonger de vrouw, hoe minder kans dat ze al last heeft van allerlei kwaaltjes of ziektes. Onbewust vallen mannen dus bijvoorbeeld op prontere borsten en blondines, omdat die allebei een teken van jeugdigheid zijn”, aldus Bollen. Valkuilen Zo’n leeftijdsverschil kan prima werken volgens de seksuologe. “Als je beiden in dezelfde levensfase zit, vormt een leeftijdsverschil meestal geen probleem. Dat blijkt ook bij Deborah en haar partner zo te zijn. Beiden stellen duidelijk dat ze geen kinderen meer willen. Zodra je niet in diezelfde fase zit, wordt het moeilijk om een relatie te doen werken. Stel dat Deborah wel nog een kinderwens had, maar Bruno niet dan hadden hun verwachtingen uiteindelijk gebotst. Ook hier geldt dus alweer om daar goed over te communiceren zodat de relatie ook daadwerkelijk kans op slagen heeft.”