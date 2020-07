“Soloseks als vrouw heeft niks dan voordelen”: driekwart doet het, meer dan de helft wil er niet over spreken

Seks & Relaties Soixante-neuf? Op de motorkap? Vier keer per week? Seks - in al z'n geuren en kleuren - blijft een hot topic. Maar over soloseks reppen we bitter weinig. Voor 64% van de Vlaamse vrouwen voelt masturberen aan als taboe, terwijl drie op de vier het wél doen. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van 'Goed Gevoel'. Hoog tijd om soloseks wat meer aandacht te geven, vinden seksuologen.

Drie op de vier Vlaamse vrouwen hebben weleens soloseks. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van 'Goed Gevoel', waarbij 1.000 vrouwen - tussen 18 en 65 jaar oud - uit de biecht klappen over hun soloseksleven. Eén op de vier masturbeert minstens één keer per week. Dat zijn dan voornamelijk 18- tot 34-jarigen. Van de vijftigplussers doet slechts 12% het wekelijks met zichzelf.

Ook de burgerlijke status heeft invloed op onze masturbatiefrequentie. Vier op de tien single vrouwen masturberen wekelijks. Bij de vrouwen in een relatie is dat maar twee op de tien. "Masturberen als vrouw heeft alleen maar voordelen, te beginnen met de eigen seksualiteit. Vrouwen die masturberen hebben een hoger seksueel zelfvertrouwen, krijgen meer orgasmes, hebben een beter seksleven én geven zelfs aan een betere relatie te hebben", zegt seksuologe Kaat Bollen.

Heeft vrouwelijke soloseks daarnaast ook gezondheidsvoordelen? "Ja, als je een orgasme bereikt of klaarkomt. Gewoon een beetje vingeren zonder opwinding doet niets", stelt seksuologe Mieke Mievis. "Wat bijdraagt tot de gezondheid, zijn de lichamelijke gevolgen van opwinding. Je hart gaat sneller slaan en de hoeveelheid adrenaline en serotonine (het gelukshormoon, red.) in het bloed gaan stijgen, waardoor je een betere ademhaling en een gezonder hart krijgt. Tot slot kan je makkelijker in slaap vallen."

Schaamtegevoel

Masturberen is de snelste en efficiëntste manier om seksuele behoeftes te bevredigen, drie op de vier doen het, maar toch ervaren vrouwen een soort gêne om erover te babbelen. Voor 64% van de Vlaamse vrouwen blijft masturberen aanvoelen als taboe. "We worden nog altijd geleerd dat onze seksualiteit ten dienste van de man moet staan", aldus Bollen. "Seksuele vrouwen worden in onze maatschappij als negatief, minderwaardig en onintelligent bekeken. Een vrouw die te seksueel is, wordt al snel beschouwd als een 'afgelikte boterham' of 'slet'. Terwijl dat bij mannen veel minder het geval is. En dat begint al bij kinderen van vier jaar die hun eigen geslachtsdelen ontdekken. Bij een jongen die aan zijn piemel voelt, gaan we hoogstens eens lachen. Terwijl we dat zullen afkeuren als we het bij een meisje zien." Van de dames die masturberen, praat de helft er al weleens over met vriendinnen.

Toch zegt nog één op de vier nooit aan soloseks te doen. Maar liefst zeven op de tien vrouwen schamen zich, voelen zich schuldig en zeggen dat hun sekspartners het erg vinden als ze masturberen. "Mannen die masturberen worden als normaal gezien. Zij raken hun piemel sowieso meermaals per dag aan tijdens het plassen. Vrouwen hebben hun vagina niet 'vast' en zijn het minder gewoon om zichzelf daar aan te raken", verklaart Mievis.

Open communicatie

"Bij ons ligt alles veel meer verstopt. Je clitoris vind je niet zomaar", zegt ook Bollen. Er bestaan natuurlijk ook wel hulpmiddelen, en die worden massaal gebruikt. Dit jaar spendeerden we wereldwijd al meer dan 25 miljard euro aan seksspeeltjes, en het is nog maar juli.

De seksuologen zijn het er in ieder geval stellig over eens. Er moet meer gepraat worden over masturberen. "Een open communicatie over seksuele beleving - en dus ook soloseks - is belangrijk. En nee, dat gaat niet over 'welk model van vibrator gebruik jij?' Bij koppels merken we bijvoorbeeld dat mannen vaak niet weten dat hun vrouw masturbeert, terwijl het juist belangrijk is dat die dat wél weet. Zo ontdek je bijvoorbeeld hoe je partner tot een orgasme komt en welke bewegingen het leukst vindt", zegt Mievis.

Hoe zat het tijdens de lockdown? Hadden we dan nét meer of minder soloseks? Uit de bevraging blijkt dat de lockdown voor 16% een gunstig effect had op de masturbatiefrequentie. "Logisch, intimiteit kost tijd! We hadden meer tijd, konden langer uitslapen, hadden minder stress... Dat heeft gezorgd voor een verhoogd aantal keer seks. Al geldt dat niet voor mama's die met drie jengelende kinderen thuiszaten", besluit Mievis.