"Slaap apart, het is goed voor uw seksleven”

Nina Dillen

05 december 2018

17u24 24 Seks & Relaties 41% van de Belgen zou liever alleen slapen, volgens een enquête van Ikea bij meer dan 1.000 Belgen. Maar effectief overgaan tot scheiding van matras en beddengoed, blijft voor velen nog taboe. “We vrezen dat ons seksleven eronder zal lijden. Terwijl veel soloslapers net vaker vrijen.”

Een partner die onverstoorbaar ligt te snurken, of nachtelijk getouwtrek om de helft van het donsdeken op te eisen: het zijn de voornaamste argumenten waarom de Belg dat echtelijk tweepersoonsbed liever zou inruilen voor een individueel exemplaar. Dat concludeert een enquête van Ikea bij 1.068 volwassenen, waarin 41% van de ondervraagden aangeeft dat ze liever apart zouden slapen. Slechts 1 op de 5 Vlamingen kiest ook effectief voor aparte bedden, volgens cijfers uit 2014. “Het blijft een taboe,” legt slaapexpert en psycholoog Annelies Smolders uit, die in 2017 het boek ‘Start to Sleep' uitbracht. “Terwijl het steeds vaker gebeurt. Ik zie in mijn praktijk koppels van alle leeftijden die bewust niet in hetzelfde bed slapen. Moeders en vaders die bijvoorbeeld blij zijn als hun kind op kot gaat, omdat er dan een extra slaapplek vrijkomt. Of jonge ouders die na het voorlezen bij de kinderen in slaap vallen en daar bewust blijven liggen om het gesnurk van de partner te vermijden.”

Wij slapen soms apart, net omdat we elkaar graag zien Nachtraaf Anais (24), vriendin van ochtendmens Filip (24)

