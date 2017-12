"Seks zonder drugs is zo gewóón": chemsex is aan een opmars bezig Gooi seks en drugs samen en je krijgt een bedwelmende cocktail Ringo Gomez-Jorge

16u15 0 Lieke Janssen Seks & Relaties Drugs worden steeds vaker in bed gebruikt in plaats van op de dansvloer. De reden? Om op een grensverleggende manier te vrijen. Welkom in de wereld van chemsex.

“Seks onder invloed van drugs is erg intens. Je stijgt boven de grens van het normale uit. Ooit zag ik een filmpje over fistfucking en dacht ik: wow! Nu doe ik het gewoon zelf. Als ik nooit drugs genomen zou hebben, zou mijn seksleven veel basaler zijn.”

Chemsex is de samenstelling van de woorden chemicals en sex. De term wordt gebruikt om de inname van psychoactieve middelen met de specifieke intentie om seks te hebben, te duiden. Legale en gedoogde producten zoals poppers, alcohol en cannabis worden niet meegerekend. Chemsex is, om het even onomwonden te beschrijven, neuken onder invloed van coke, speed, GHB, GBL, xtc, mefedron, 4-MEC, MDMA, crystal meth en andere pretmakers. De chems dienen om de seksuele ervaring te versterken.

De laatste jaren heeft chemsex aan populariteit gewonnen. Het bewijs daarvan zijn de vele chemsex-onderzoeken in Europa, zoals dat van de Britten Adam Bourne en David Stuart, van de Nederlandse organisatie Mainline en dit jaar nog van de Brusselse Université Saint-Louis in opdracht van het Observatoire du Sida et des Sexualités. In 2016 bracht het internationale subcultuurmagazine Vice er een (zeer expliciete) ­documentaire over uit genaamd Chemsex.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee