‘Screen dipping’ tijdens films kan je relatie verpesten mv

07 januari 2019

16u03

Bron: purewow 0 Seks & Relaties Na twee weken feesten is het even welletjes geweest. Met als resultaat? Jij en het lief verkiezen avondjes Netflix boven erop uittrekken. Ah, een gezellig avondje thuis. Het enige probleem: terwijl jij vol spanning de film probeert te volgen, gluurt het lief ook zo nu en dan naar zijn gsm. Waarna hij zonder schroom aan jou vraagt wat er nu juist gebeurde in de scène. Urgh. Dit fenomeen krijgt een naam: screen dipping.

Maar wacht, wat is ‘screen dipping’ nu juist? Wanneer je aan ‘screen dipping’ of ‘scherm soppen’ doet, ga je van het ene scherm bewust naar het andere scherm kijken, bijvoorbeeld van je televisie naar je gsm. Dat is geen doodzonde wanneer je alleen bent, maar het kan heel vervelend zijn wanneer je het in gezelschap doet.

Maar waarom is het zo slecht voor je relatie? Het doet denken aan ‘Phubbing’. Phubbing is een samentrekking van de Engelse woorden ‘phone’ en ‘snubbing’ en doelt op de veelvoorkomende situatie waarbij je gesprekspartner meer met zijn of haar telefoon bezig is dan de conversatie.

Eerlijk is eerlijk, we doen het allemaal. Maar wie het op regelmatige basis eventjes doet, zou wel eens zijn of haar relatie kunnen saboteren. Volgens Amerikaans onderzoek zorgen al die kleine momentjes van ergernis ervoor dat je partner zich niet meer goed bij je voelt. Het grootste probleem is echter dat we ons zelf amper bewust zijn van hoe vaak we het doen.

Screen dipping is eigenlijk exact hetzelfde, je verkiest je telefoon boven de persoon waarbij je bent. Oké, je hebt geen actief gesprek maar je bent wel betrokken in een activiteit samen. Een studie die gepubliceerd werd in Human Behaviour toont dan ook aan dat je gsm verkiezen boven je partner voor een minder gelukkig huwelijk zorgt.