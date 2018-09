"Scheiden is altijd lijden. Maar je hebt zelf in de hand hoe erg het wordt" Een dag in het zog van een echtscheidingsadvocaat Jeroen Schmale

14 september 2018

14u06

Bron: AD 0

Dat stellen die een paar jaar eerder nog intens gelukkig waren, elkaar bij een scheiding zo naar het leven kunnen staan, daar kan advocaat Ron Cohen nog steeds niet aan wennen. Voor de Dag van de Scheiding, vandaag, trok zusterkrant AD met hem op.

Cohens handen glijden over dikke dossiermappen op zijn bureau. "Hier, een stapel conceptscheidingsovereenkomsten. En dit is een verweerschrift over de hoogte van de partneralimentatie in een zaak."

Het is inmiddels een bekend gegeven: de nazomer is niet alleen voor landbouwers oogsttijd, maar ook voor echtscheidingsadvocaten als meester Ron Cohen (54) - kantoorhoudend te Sittard. Zijn secretaresse kan nog net koffie brengen, maar verder zit ze in september beduidend meer aan de telefoon dan in andere maanden. Hoe idyllisch de gedachten bij een zomervakantie vooraf vaak zijn, een al langer wankelend huwelijk plettert juist in die periode in een Frans, Italiaans of Spaans ravijn.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ron Cohen

samenleving