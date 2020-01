“Schat, ik ga naar de voetbal kijken”: dit zijn de meest gebruikte excuses om vreemd te gaan Roxanne Wellens

26 januari 2020

12u22

Bron: Metro UK 0 Seks & Relaties Gaat je man vaak naar de voetbal kijken? Dan gaat hij misschien wel vreemd. Een studie van de Britse datingsite Ilicit Encounters, specifiek bedoeld voor affaires, toont aan dat dé populairste alibi’s die mensen in Engeland gebruiken om vreemd te gaan, de meest voor de hand liggende zijn. Mannen gaan zogezegd het vaakst naar de voetbal en vrouwen? Die trekken naar de sportschool.

Ilicit Encounters ondervroeg 2.000 vrouwen en mannen naar hun meest gebruikte excuses om vreemd te gaan. Bij de mannen kwamen naast naar de voetbal gaan kijken, golf spelen, overwerken en iets drinken met collega’s het vaakst aan bod. Voor vrouwen stond naar de sportschool gaan op nummer één, gevolgd door een girlsnight met de vriendinnen. Maar ook vrouwen gebruikten overwerken vaak als excuus om een scheve schaats te rijden.

Waarom de sportschool zo populair is bij vrouwen? “De fitness is een broeihaard voor affaires”, zegt IlicitEncounters.com seks- en relatie-expert Jessica Leoni in een interview met Metro UK. “Mensen die vreemdgaan zijn vaak ook meer lichaamsbewust, en zullen dus extra aan hun lijf willen werken.”