“R.I.P. stereotype man en vrouw, ga op zoek naar je eigen genderidentiteit.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Liesbeth De Corte

11 juli 2018

09u40 1 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: waarom we op zoek moeten naar onze (gender)identiteit.

Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen een bepaald temperament hebben, maar voor mannen geldt dat evengoed. Een soort energie, zeg maar, dat vooral biologisch en cultureel bepaald is. Want jarenlang maakt ‘de maatschappij’ ons wijs dat vrouwen zacht, meelevend en onderdanig zijn, terwijl mannen sterke, agressieve strebers zijn. Flauwekul, als je het mij vraagt. Zulke definities zijn hopeloos achterhaald, en het is de hoogste tijd om daar verandering te brengen.

Eigenlijk moeten we naar het algemene plaatje kijken. Vrouwen kunnen lief en behaaglijk zijn, maar ze kunnen óók op hun strepen staan, moeilijke knopen doorhakken, de leiding nemen en blaken van het zelfvertrouwen. En de mannen? Uiteraard kunnen die sterk en macho zijn, maar evengoed zachtaardig, kwetsbaar en emotioneel. Maar om de een of andere reden (we kunnen opnieuw met het vingertje wijzen naar dé maatschappij) zijn we deze karaktertrekken gaan linken aan een gender, en bestaat er een idee van wat de ‘echte man’ en de ‘echte vrouw’ is.

Maar we hebben allemaal een soort, tjah, hoe zeg je het, energie in ons. In haar boek In a Different Voice schrijft Carol Gilligan hoe jongens hun emoties leren onderdrukken vanaf ze 4 jaar oud zijn. En wanneer meisjes 12 jaar zijn, leren ze beleefd hun mond te houden en hun mening in te slikken. De oplossing voor het volledige plaatje is dus simpel: de dames onder ons moeten op zoek naar hun empowerment, en kerels mogen best durven om zich kwetsbaar op te stellen.

Willen jij en je partner jullie genderidentiteit terug bijeen puzzelen, zonder de lens van de maatschappij op jullie gericht en zonder de typische genderstereotypes? Ik kan het alleen maar aanraden om eens na te denken over wat een ‘échte man’ of een ‘échte vrouw’ is. Het kan ervoor zorgen dat jij je beter in je vel voelt en dat je meer zelfvertrouwen hebt omdat je je bewust wordt van je talenten en je kracht. Het zal je relatie alleen maar ten goede komen. Enkele tips om je daar een handje bij te helpen.

Wat is jouw kracht?

The force is within you, en iedereen – of toch alle fantasygeeks – denkt spontaan aan Star Wars. Maar het is wél een belangrijke boodschap. Je moet jezelf afvragen wat jouw dominantie energie is. Heb je een bepaalde uitstraling, een verleidelijke overredingskracht of ben je gewoon een aanwezigheid waar iedereen rekening mee houdt?

Geen gemakkelijke opdracht. Zet je ergens rustig neer, probeer je gedachten los te laten en je volledig bewust te worden van je lichaam. Yep, mindfulness all the way. En ga dan nog een stapje verder. Denk eens na: hoe gebruik jij jouw lijf en ledematen om problemen op te lossen? Of hoe zalig voelt het om je lichaam voor fijne doeleinden te gebruiken, als dansen of seks? Gelukt? Het gevoel en zelfvertrouwen dat op dat moment naar boven borrelt, is jouw échte vrouwelijke kracht. De kans is groot dat die kracht fierce, slim en intuïtief is, en dat het werkt als een soort emotioneel kompas dat je door de wereld navigeert. Het bestaat trouwens uit verschillende lagen en past zich aan aan verschillende situaties. Op je werk is het misschien heel direct, gefocust en gericht op je taken, maar thuis is het heel wat meer relaxed en toegeeflijk.

Wees er verdomd trots op

Proficiat, je hebt achterhaald wat jouw energie en kracht is. Dat maakt het gemakkelijker om eerlijk te zijn over je verlangens en wensen. Misschien kom je er wel achter dat je het veel leuker vindt om je van de ene meeting naar de andere te haasten, dan je thuis bezig te houden met de was en de plas. (Je wederhelft is daar toch veel beter in, laten we eerlijk zijn.) Of misschien besef je plots dat je een pak minder geduldig en egoïstischer bent dan je liefste lief.

Zulke realisaties kunnen pijnlijk zijn, of zelfs eng. Zeker als jouw kracht en energie lijnrecht ingaat tegen sommige stereotypen, zoals huishoudelijke zorgen en andere mensen op de eerste plaats zetten. Maar langs de andere kant kan je dan wel doen waar je het beste in bent: ambitieus zijn en een zalige rush voelen als je een deadline haalt. En – minstens even belangrijk – een goed evenwicht vinden met je partner en de zaken waar hij of zij in uitblinkt. Zo leveren jullie alle twee een even belangrijke bijdrage aan jullie relatie, én zijn jullie er tevreden mee.

Laat alle vooroordelen vallen

Moedig je wederhelft ook aan om dezelfde innerlijke zoektocht te ondergaan, en geef hem of haar de kans om ook flexibel met z’n genderrol om te gaan. Ben je samen met een kerel? Dan moet je zéker in een inspiratierol kruipen en tonen dat zijn identiteit verder gaat dan ‘dé man in huis die voor het brood op tafel zorgt’. Misschien durfde hij nooit eerder toe te geven dat hij niet zo carrièregericht is, wie weet? Als hij dit toegeeft, lach hem dan ook niet uit en laat je oordeel los. Je zou toch ook niet willen dat hij (of zij) neerkijkt op jouw persoonlijke ambities? Wees blij dat je lief eerlijk is, en laat het jullie dichter bij elkaar brengen.

Wees dankbaar

Het is ontzettend belangrijk dat je toont dat je alle bijdrages van je wederhelft apprecieert. Hetzelfde geldt voor zijn of haar zogezegde energie. Dat is zeker het geval als die karaktertrekken linea recta ingaan tegen de genderstereotypes. Bijvoorbeeld: toen ik op tour was om mijn eerste boek voor te stellen, bleef mijn echtgenoot thuis om op onze kinderen te passen. Ik heb hem luid en duidelijk laten weten dat ik mijn droom kon waarmaken dankzij hem. Het tonen van die dankbaarheid mag je niet onderschatten. Want stel dat je partner zich schaamt of schuldig voelt omdat hij of zij niet past binnen de klassieke zwart-wit man-vrouwopdeling, dan maak je duidelijk dat dat helemaal niet hoeft. En dat jullie trots mogen zijn op jullie eigenste ‘energie en kracht’.

