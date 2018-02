"Jij begrijpt me gewoon niet": mannen en vrouwen begrijpen elkaar slechts 20% van de tijd, volgens Gentse studie ND

08 februari 2018

09u19

Bron: Radio 1 0 Seks & Relaties 'Mijn vrouw/man begrijpt me niet,' klinkt het cliché, dat volgens een doctoraatsstudie van de universiteit Gent ook echt blijkt te kloppen. Slechts in 20% van de gevallen kunnen we juist inschatten wat onze partner denkt of voelt, zo concludeert de studie van de Gentse universiteit. "Dat vrouwen mannen beter zouden begrijpen dan omgekeerd, blijkt ook niet waar te zijn," legt onderzoekster Céline Hinnekens uit op Radio 1.

Dat mannen en vrouwen van twee verschillende planeten lijken te komen, is nog niet zo'n gekke hypothese. Het merendeel van de tijd begrijpen we elkaar écht niet, zo blijkt uit de doctoraatsstudie van klinisch psychologe Céline Hinnekens aan de Universiteit van Gent. Ze liet 150 Vlaamse koppels tussen 18 en 76 jaar zo'n 10 à 12 minuten discussiëren voor een camera, over een onderwerp dat binnen hun relatie wel eens voor conflict zorgt. Achteraf moesten de koppels vragen over hun partner oplossen die duidelijk maken of je de gedachten en gevoelens van je geliefde juist kan inschatten. Conclusie: we slaan de bal grandioos mis. Slechts in 20% van de gevallen konden de koppels juist benoemen wat er door het hoofd ging van hun partner tijdens de discussie.

Typische negatieve vrouwengedachten zijn 'hij luistert niet' of 'hij is niet geïnteresseerd.' Maar dat blijkt in de praktijk niet te kloppen.

Vooral met onszelf bezig

"Ik denk dat de verklaring hiervoor op twee verschillende punten ligt," legt Hinnekens uit op Radio 1. "Ten eerste zijn we tijdens een discussie vooral op onze eigen gedachten gefocust. Je denkt na over hoe jij je voelt, welke argumenten je wil gebruiken enzovoort. Daardoor blijft er weinig ruimte over om te denken aan wat er door onze partner heen gaat. Ten tweede ligt het tempo tijdens een discussie erg hoog. Je moet snel reageren en denken en hebt daardoor geen tijd om alles in overweging te nemen."

Man versus vrouw

Ook opvallend: waar vrouwen vaak denken dat ze mannen beter begrijpen dan omgekeerd, bleek dat niet zo te zijn. Beide geslachten konden even slecht inschatten wat de ander dacht of voelde. Wel typisch voor vrouwen zijn negatieve gedachten over hun partner zoals "hij luistert niet naar me" of "hij is niet geïnteresseerd", terwijl dat in werkelijkheid niet blijkt te kloppen. Of het beter werkt bij holebikoppels, werd in deze studie niet onderzocht. Wel scoorden koppels die nog maar net een relatie hebben beter op deze proef, omdat ze nog meer moeite doen om elkaar te begrijpen.

Het is voor een stuk gezond dat we niet altijd weten wat onze partner denkt. Céline Hinnekes

Veilige score

Hoe we dat kunnen oplossen? Volgens Hinnekes kan het helpen om onze discussie wat trager te voeren, zodat we ons ook bewust kunnen worden van wat onze partner aan het denken en voelen is. Volgens de onderzoekster is er echter geen reden tot ongerustheid over dit onbegrip. "Het is voor een stukje ook gezond dat we niet altijd weten wat onze partner denkt. Uit onderzoek blijkt dat het zelfs destabiliserend kan werken voor onze relatie als we altijd weten wat er door het hoofd van onze partner gaat. Die score van 20% is dus in zekere zin veilig," besluit Hinnekens.